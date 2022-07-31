Samanyolu Haber /Gündem / Siirt'te yer altından gelen sesler araştırılıyor /31 Temmuz 2022 15:01

Siirt'te yer altından gelen sesler araştırılıyor

Siirt’in merkez Meydandere köyündeki vatandaşların yer altından bir takım sesler geldiğine dair şikayeti sonrasında bölgede inceleme başlatıldığı aktarıldı.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre Siirt’in merkez Meydandere köyünde yeraltından sesler geldiğinin bildirilmesi üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü inceleme yaptı. Araştırmanın ardından AFAD’dan, “Köy muhtarının iddia ettiği seslerin nedenini bilmemekteyiz. Bunu ilerleyen zamanlarda tespit edeceğiz” açıklaması yapıldı.

İki haftadır yer altından sesler geldiği ve birkaç saniye süren sarsıntılar olduğunu belirten köy halkının talebi üzerine muhtar Necmettin Baykara AFAD’a başvurdu.

Jeoloji mühendisleriyle inceleme yaptıklarını söyleyen AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun şöyle konuştu: “Birtakım keşif ve incelemelerde bulunduk. Köyün etrafından özellikle yüksek kesimdeki arazilerde meydana gelebilecek yarılma açılmalar var mı diye araştırma yaptık. Hazırlayacağımız jeolojik etüt raporlarını yetkili makamlara ileteceğiz. Köy muhtarının iddia ettiği seslerin nedenini bilmemekteyiz. Bunu ilerleyen zamanlarda tespit edeceğiz.”
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