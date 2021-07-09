Şık: 15 Temmuz iddialarından birisi ete kemiğe büründü

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in 15 Temmuz ve sonrasında dağıtılan silahlarla ilgili paylaşımına farklı kesimlerden tepki gelmeye başladı.





TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Sedat Peker’in dağıtılan silahlarla ilgili açıklamalarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Mafya iktidarı derken silahsız olduklarını düşünmedik elbet. 15 Temmuz kalkışmasının en çok konuşulan iddialarından birisi isim, tarih ve yer kayıtlarıyla ete kemiğe büründü.”





Sedat Peker'in isim isim silah dağıtımını ifşa ettiği paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:





"Süslü süleyman, bu giden silahlar özel harp envanterine kayıtlı değiller. Devletin herhangi resmi bir birimine de kayıtlı değiller. Sen o tarihlerde Sosyal Çalışma ve Güvenlik Bakanlığındaydın.15 Temmuz’da kahramanlık rolleri oynarken TRT binası baskınına gittiğinde hepsinin elinde kalaşnikof marka silahlar olan birçok sivil şahıs vardı. Bu silahlar da devlet envanterine kayıtlı değil. Biraz önce anlattığım, dağılımı senin tarafından koordine edilen hiçbir silah da devlet envanterine kayıtlı değil.





Senin cumhurbaşkanı olmanı planlayan arkandaki şaibeli organizasyonla 15 Temmuz sonrasında da bu silahları dağıtmaya neden devam ettiniz? Öyle ya, bu silahları gerektiğinde dağıtma görevi Özel Harp Dairesi’ne ait.”