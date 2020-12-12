Şık da ifşaladı: Eşini döven, rüşvetle iş yapan AKP'nin prensi yargıç kim?

Ahmet Şık iddialarında ‘terfi ettirilerek’ koltuğu elinden alınan yargı mensubunun, özel hayatındaki bir sırrını öğrenen eşini dövdüğünü, eşinin ise ondan şikayetçi olduğunu söyledi. Şık, “Söz konusu şikayet sadece darpla ilgili olmakla kalmayıp yargı mensubunun mal varlığındaki artışı sağlayan yolsuzluk/rüşvet iddialarını da içermekteymiş” dedi.







Şık’ın kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajlar şöyle:







Bir varmış bir yokmuş, ülkenin birinde ismi çok bilinen üst düzey bir yargı mensubu varmış. Ününün nedeni mesleki bilgisinden değil, siyasal iktidarın kullanışlı tetikçiliğini üstlenip hukukun celladı olmasından gelirmiş.





Daha da yükseleceğini hayal ederken siyasal iktidar içinde işler karışmış ve "terfi ettirilerek" koltuğundan olmuş. Buna rağmen daha da yükseleceğini umarken birkaç gündür başı daha çok belaya girmiş.





Özel hayatıyla ilgili sırrını öğrenen eşi ile kavga çıkınca, dişini kırana dek dövdüğü karısı darp raporu alıp kendisini şikayet etmiş. Eşinin görevi nedeniyle şikayet başvurusu işleme alınmak istenmemişse de olayın büyümesinin yaratacağı endişe ile şikayet işleme konulmuş.





Bir başsavcı vekili aracılığıyla yapılan şikayet yargı mensuplarını soruşturan Kurul'un ilgili dairesine gönderilmiş. Söz konusu şikayet sadece darpla ilgili olmakla kalmayıp yargı mensubunun mal varlığındaki artışı sağlayan yolsuzluk/rüşvet iddialarını da içermekteymiş.





Yakın geçmişte sahip olduğu makamdaki kullanışlılığı ve iktidar tetikçiliğinden kaynaklanan ilişkileri nedeniyle olay şimdilik gizli tutulmaktaymış. Ama dedikoduların yayılma hızı nedeniyle örtbas edilebilecek miymiş yakında herkes görecekmiş.





AHMET ŞIK İRFAN FİDAN'I MI KAST ETTİ?





AKP'nin kullanışlı yargı mensuplarından olan, 17 Aralık operasyonu başta olmak üzere birçok polis müdürlerine karşı operasyonu yapan ve iddianamelerini yazan dönemin savcısı Fidan, İstanbul Cunhuriyet Başsavcılığı'ndan Yargıtay'a terfi ettirilerek pasifize edilmişti. Fidan henüz Yargıtay'da ilk günlerini doldurmadan AYM üyeliği için aday olmuştu. Şık'ın tarif ettiği kişinin İrfan Fidan olduğu belirtiliyor.

İddiaların odağındaki isim İrfan Fidan







HSK'dan açıklama







Hakimler ve Savcılar Kurulu ise gece yarısı Ahmet Şık'ın adını vermediği yargı mensubuna yönelil iddialarla ilgili açıklama yaptı.





HSK'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, bugün sosyal medyada, "üst düzey bir yargı mensubu hakkında birtakım iddialar içeren şikayet dilekçesinin HSK'ye iletildiğinin" ifade edildiği hatırlatıldı.





Açıklamada, "Bahsedilen iddiaları içeren bir şikayet dilekçesinin kurulumuza başsavcılıklar aracılığı ile veya başka bir yolla gönderilmediği, kurulumuz sekretaryasında bu içerikte bir dilekçenin bulunmadığı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı.





Ahmet Şık'tan yeni açıklama: Cuma gecesi HSK açıklama yapıyor





Ahmet Şık, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu.





"Ülke yok, isim yok ama öyle bir telaş ki Cuma gecesi HSK'ye açıklama yapmak mecburiyeti doğuyor" diyen Şık, "Şikayet dilekçesi yok demiyorlar. 'Bizde şikayet dilekçesi yok' diyorlar" ifadelerini kullandı.





"Açıklama yapılacağını duyuran Cem Küçük, haberi yapan SonTV, onlara eşlik eden Cumhurbaşkanı avukatı Mustafa Doğan İnal oluyor" diyen Şık, "Hayli geniş bilgi ağınızdakilere sorun bakalım Yargıtay Kanununun 46/6. maddesine göre yetkili olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na hakkında şikayet giden üst düzey bir yargı mensubu var mıymış?" dedi.