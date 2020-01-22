Samanyolu Haber /Gündem / Sık sık 'kış hastalıkları'na yakalananlara beslenme önerileri /22 Ocak 2020 11:11

Sık sık 'kış hastalıkları'na yakalananlara beslenme önerileri

Kış mevsimi, nezle, grip, soğuk algınlığı gibi bağışıklık sistemini zayıflatan kimi zaman da çok daha ağır hastalıklara kapı aralayan bir dönemin de başlangıcına dönüşebiliyor.

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Sağlıklı beslenme ile bu hastalıkların önünü almak büyük ölçüde mümkün. Uzmanlar, bol vitamin ve sağlıklı gıda uyarısında bulunuyor.

Kış mevsiminin olmazsa olmazı C vitamin. Akla ilk portakal gelse de, kırmızı biber, kiviy, ananas, alabaş turbu, karalahanay ve brokoli portakaldan daha fazla C vitamini içeriyor.

Bir diğer öneri ise bağırsakları korumak için probiyotik takviyesi alınması. 

Her akşam yatmadan önce içilecek bir bardak kefir bu konuda birebir. 

Uzmanların diğer uyarıları ise şöyle:

Sıvı elektrolit dengesini düzende tutmak için su şart. Vücudun ödem tutmasını engellemek için su tüketimi şart. Yeterli su tüketilip tüketilmediğini en iyi, yolu idrar rengine bakarak anlamak mümkün.

Beyin ve sinir sistemi hastalıklarından korunmak için B12 vitamini almaya ihmal etmeyin. Balık, ciğer, dana eti ve hayvansal protein kaynakları bu açıdan çok önemli. 

Kış aylarındaki yorgunluğun nedeni demir eksikliği olabilir.

Demir mineralini fazlasıyla içeren besinlere; kuru kayısı, kuru üzüm, pekmez, karaciğer, yumurta, lahana, badem örnek gösterilebilir. Her üç ayda bir mutlaka kan testi yaptırarak vücudundaki eksiklikleri kontrol ettirmen ise her zaman yararına.
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