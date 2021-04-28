Samanyolu Haber /Gündem / Şike davasında 'kumpas' iddiası çöktü /28 Nisan 2021 09:31

Şike davasında 'kumpas' iddiası çöktü

Kamuoyuna 'Futbolda Şike Kumpası' olarak lanse edilen davada, tüm tezler adeta çöp oldu. Şimdiye kadar Hizmet Hareketi olayda suçlu gösterilmeye çalışılırken, dava savcısı verdiği mütalaada, "Fenerbahçe ele geçirilmek istendi ve bu sebeple de kumpas kuruldu" iddiasını yok saydı.

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Şike davası sürecini daha önce 3 video halinde ele alan gazeteci Adem Yavuz Arslan, savcının mütaalasını süreci takip eden KHK’lı emniyet amiri Soner Koç ile konuştu.

‘Futbolda şike kumpası’ adıyla bilinen ve son yılların en tartışmalı davalarından olan Şike-Kumpas davasında sona gelindi. Savcı 142 sayfalık mütaalasını verdi ve sanıklara yaklaşık 3 bin yıl hapis cezası talep etti.

Ama mütalaa ezberleri bozan türdendi. Çünkü savcı en temel iddia olan ‘Fenerbahçe ele geçirilmeye çalışıldı ve bunun için kumpas kuruldu’ iddiasını yok saydı.

Davanın en önemli dayanağı olan ‘gizli tanık’ için ‘yalancı’ tespiti yapıldı. Bununla birlikte telefon tapeleri kanunlara uygun olarak yapıldı ve illegal dinleme yok.


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