Samanyolu Haber /Dünya / Sıkıntıdaki Alman ekonomisine Volkswagen'den doping: 160 milyar euroluk yatırım /07 Aralık 2025 11:29

Sıkıntıdaki Alman ekonomisine Volkswagen'den doping: 160 milyar euroluk yatırım

Otomotiv devi Volkswagen, önümüzdeki beş yıllık dönemde 160 milyar euro yatırım yapacağını duyurdu. Şirketin CEO'su Oliver Blume, bu yatırımlarda ağırlığın Almanya ve Avrupa'ya verileceğini bildirdi.

SHABER3.COM

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen'in (VW) İcra Kurulu Başkanı Oliver Blume, şirketin 2030 yılına kadar 160 milyar euro büyüklüğünde yatırım yapacağını açıkladı.

DW Türkçe'nin haberine göre kendi sektöründe Avrupa'nın lideri konumunda bulunan VW, söz konusu yatırımla en önemli pazarları olan ABD ve Çin'de karşı karşıya olduğu krizleri aşmayı amaçlıyor. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a (FAS) röportaj veren Blume, hazırladıkları planda ağırlığı "Almanya ve Avrupa'ya" vereceklerini; yatırımların ürünlere, teknolojilere, üretim merkezlerine ve altyapıya yönelik olacağını ifade etti.

VW, beş yıllık yatırım planlarını düzenli aralıklarla yeniden belirleniyor. 2024-2028 dönemi için daha önce 180 milyar euro yatırım öngören plan, 2025-2029 dönemi için 165 milyar euro olarak güncellenmişti.

Oliver Blume, VW'ye bağlı Audi için ABD'de bir fabrika kurulacağına ilişkin haberlerle ilgili olarak da, bu konunun Amerikan devletinin sağlayacağı mali desteğe bağlı olduğunu ve şu ana dek böyle bir desteğin verilmediğini ifade etti.

Yüksek enerji maliyetleri, Çin'le rekabet, ABD'de Donald Trump yönetiminin gümrük vergileri ve Avrupa Birliği'nde içten yanmalı motorlu araç üretiminin geleceğine dair belirsizlikler nedeniyle zor bir dönemden geçen VW, geçtiğimiz aylarda on binlerce kişilik işten çıkarma ve fabrika kapatma planları açıklamıştı.
