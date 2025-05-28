Samanyolu Haber /Spor / Sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'de bu tartışılıyor: Acun Ilıcalı görevi bırakıyor mu? /28 Mayıs 2025 14:15

Sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'de bu tartışılıyor: Acun Ilıcalı görevi bırakıyor mu?

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, görevi bıraktığına yönelik iddialar üzerine açıklama yaptı.

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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ile Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın aralarının kötü olduğu yönündeki iddialar üzerine açıklama geldi.

Sosyal medyada, Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldığı iddiaları kısa sürede gündem olurken, bu haberin gerçek olmadığı açıklandı.

ACUN ILICALI İDDİALARI YALANLADI
Acun Ilıcalı, Ekol TV'den Sezgin Gelmez'e yaptığı açıklamada, "Böyle bir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok" dedi.

Açıklamalarına devam eden Acun Ilıcalı, "Ne diyebilirim ki, yalan haber" ifadelerini kullandı.
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