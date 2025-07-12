Silah bırakan PKK'lılar Türkiye'de siyasete girmek istiyor

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentinde düzenlenen sembolik törenle silah bırakan 30 PKK'lıdan biri olan KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Besê Hozat, uluslararası haber ajansı AFP'ye süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.





PKK'lıların yargılanma ya da "öldürülme" korkusu olmadan Türkiye'ye dönebilmeleri için Ankara'nın bir an önce gerekli yasal reformları yapması gerektiğini söyleyen Hozat, "Türk devletinin bize demokratik siyaset hakkı tanıması lazım. Demokratik siyaset yapmak için Türkiye'ye gitmeye hazır ve istekliyiz" dedi.





Öcalan'a özgürlük koşulu

KCK yöneticisi Hozat, PKK'nın "silahlı mücadelesinin" demokratik siyasete başarıyla evrilebilmesi için Türkiye'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'ı serbest bırakmasının şart olduğunu savundu. Öcalan'ı kastederek "Bu süreci özgürce yönetebilmeli. Bu bizim öncelikli koşulumuz ve talebimiz" ifadelerini kullanan Hozat, "Bu gelişme olmadan sürecin başarıyla devam etmesi pek mümkün değil" diye ekledi.





"Kapsamlı ve ciddi yasal reformlar" hayata geçirilerek PKK'lıların çekinmeden Türkiye'ye dönmesine imkân tanınması gerektiğini söyleyen Hozat, "Türkiye somut adımlar atar, yasaları çıkarır ve yasal açıdan radikal reformlar uygularsa biz de Türkiye'ye gideceğiz ve siyasete gireceğiz" dedi.





"Ya hapse gireriz ya da öldürülürüz"

Hozat, "Hiçbir anayasal düzenleme olmazsa, ya hapse gireriz ya da öldürülürüz" diye konuştu.





PKK yaklaşık 50 yıldır sürdürdüğü silahlı eylemlerine sembolik bir silah bırakma töreni ile son verdi.sembolik bir silah bırakma töreni ile son verdi.





PKK kurucusu Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine 30 kişilik bir grup Süleymaniye'de "silah bırakma" töreni düzenledi. Bu törende, aralarında KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Besê Hozat'ın da bulunduğu 30 PKK'lı silahlarını yakarak imha etti.