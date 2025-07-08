Silah bırakmada kritik 48 saat: Öcalan'dan yeni çağrı bekleniyor!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te İmralı Süreci'ni başlattı. Terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'a Bahçeli'nin yaptığı çağrı ile başlayan süreç, DEM Parti'nin İmralı Heyeti oluşturmasıyla devam etti.





Süreçte en kritik aşamaya gelindi. Terör örgütü, Öcalan'ın çağrısı ile fesih kararı alsa da silahların fiziki olarak ne zaman bırakılacağı merak ediliyordu.





PKK'nın Irak Süleymaniye'de silahları teslim edeceği öğrenildi. MİT koordinasyonunda gerçekleştirilecek operasyon ile teslim alınacak silahların yakılarak imha edileceği öğrenildi. Silah bırakma töreni canlı yayımlanmayacak, basın mensupları kabul edilmeyecek.





48 SAAT KALA BİR ÇAĞRI DAHA

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın haberine göre, Öcalan 48 saat içerisinde silah bırakması beklenen PKK'ya bir çağrı daha yapacak.





Öcalan'ın, “Mekanizmalar bir an önce kurulsun, silahları bırakın” demesi beklendiği öğrenildi.