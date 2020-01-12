Silah doğrulttuğu fakülteye asistan oldu

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyken sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla Siyasal Bilgiler Fakültesine (SBF) silah doğrultan M.A.V’nin silah doğrulttuğu fakülteye asistan yapıldığı öne sürüldü. Evrensel Gazetesi'nden Vural Nasuhbeyoğlu'nun haberine göre Mülkiyeliler Birliği Başkanı Dinçer Demirkent, bunun adım adım geldiğine ve bir sonuç olduğuna vurgu yaparak “Şiddeti meşrulaştıranlar fakültelere doldurulurken, barışı savunanların da fakültelerden atıldığı bir dönemin sonucudur bu” diye konuştu.







M.A.V., üniversitenin resmî web sayfasında Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuk Anabilim Dalı’nda asistan olarak görülüyor. 1 Kasım 2019’da açıklanan sınav sonucuna göre, M.A.V. sınavı kazanmış olarak gözüküyor. M.A.V’nin adı, fakültenin resmî sitesine de eklendi ancak M.A.V. hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Sitedeki tüm akademisyenlerin üstüne tıklandığında o kişilere ait bilgilere ulaşılabilirken M.A.V. hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor.





2017 yılı ocak ayında hukuk fakültesi önünde bulunan ve adının M.A.V. olduğu bilinen bir hukuk fakültesi öğrencisi, silahını SBF’ye doğrulttuktan sonra çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bu sosyal medya hesabı kapatılmış durumda. Gösterilen tepkiler sonrasında M.A.V. hakkında soruşturma başlatılmıştı ancak soruşturmanın akıbeti bilinmiyor.





M.A.V'nin 2017'de paylaştığı belirtilen fotoğraf.







SORUŞTURMANIN ÜSTÜ KAPATILDI





O dönem SBF’de olan ve Eğitim Sen işyeri temsilciliği yapan Mülkiyeliler Birliği Başkanı Dinçer Demirkent, fotoğrafın ortaya çıktığı dönem Eğitim Sen işyeri temsilcisi olarak silahını fakülteye doğrultmuş olan bu öğrenci hakkında sendika yetkilisi olarak üniversite yönetimine yaptığı uyarılar sonrasında bu kişi hakkında soruşturma başlatıldığını, ancak bunun üstünün kapatıldığını hatırlattı.





2017’de SBF’ye silah doğrultan M.A.V. ile SBF’ye asistan olan kişinin aynı kişi olduğunu belirten Demirkent “Bu kişiyle gözetmenliğe beraber giren arkadaşlar fotoğraftaki kişi ile bu asistanın aynı kişi olduğunu ifade ediyor” dedi. Demirkent, son 3-4 yıldır Hukuk Fakültesinde kılıç teslim törenlerinde şiddet araçlarının gösterildiği, ülkü ocakları bayraklarının fakülteden sallandırıldığı bir dönemin yaşandığını ve bunların korunup kollandığını söyledi.



