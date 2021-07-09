Silahlı örgütleri ilk AKP'li Cübbeli ifşa etmişti, iddialar örtbas edildi

Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçen yıl eylül ayında Türkiye’de 2 bin Selefi derneğin bulunduğunu ve bunların silahlanarak iç savaşa hazırlık yaptıklarını öne sürdü. Cübbeli’nin açıklamaları sonrası 13 kişi gözaltına alındı, sonrasında ise bu iddialar unutulup gitti.







İÇ SAVAŞ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?





Cübbeli Ahmet, geçen yıl yaptığı açıklamada Türkiye’de 2 bin Selefi derneğin bulunduğunu ve bunların silahlandığını öne sürüp iç savaş uyarısı yaptı. “Tarafsız Bölge” programında son dönemde Türkiye’de artan selefi akımlara ve bunların dernekleşme faaliyetlerine dikkat çeken Ünlü, “Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Selefi tarafıyla İran yanlısı Şii tarafın çatışması hazırlanıyor. Barut gibi. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Bunlar nasıl müsaade ediliyor. Mutlaka kontrol edilmesi lazım” demişti.





“POLİSLER ANLATTIKLARIMA ŞAŞIRMADI”





“Türkiye’de silahlanan 2 bin selefi örgüt var” iddiası sonrası polisin ifadeye çağırdığı Ahmet Mahmut Ünlü, polislerin anlattıklarına şaşırmadığını söyledi. Konuyla ilgili Savcıya konuşan Ünlü, anlattıklarını polisin kayda geçirdiğini söyleyerek, “Emniyet mensuplarına, selefi dernek yapılanmaları, bunların mescitlerle ilgili çalışmalarını, bize değişik illerden gelen bilgilere dayanarak anlattım. Bazı isimler de verdim. Benim anlattıklarım karşısında bilgi alan emniyet mensuplarının hayretler içinde kalacaklarını sanıyordum. Ancak hayret belirtisi göstermediler” dedi.





13 GÖZALTI İLE BU İŞ KAPATILDI





Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün “Selefi dernekler silahlanıyor” açıklamasının ardından İstanbul’un sekiz farklı ilçesindeki 16 adrese Özel Harekat timleri desteğinde baskın düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda Rusya, Suriye ve Orta Asya kökenli şüphelilerin de olduğu yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyallere de el konulduğu bildirildi. Şüphelilerin geçmişte IŞİD, Heyet Tahrir el-Şam, Fetih üş Şam Cephesi ve El Nusra Cephesi saflarında Suriye ve Irak gibi ülkelerdeki çatışmalara doğrudan ya da dolaylı olarak katıldıkları öne sürüldü. Cübbeli’nin silahlanma iddiası da bu operasyonlarla birlikte noktalandı.