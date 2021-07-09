Samanyolu Haber /Gündem / Silahlı örgütleri ilk AKP'li Cübbeli ifşa etmişti, iddialar örtbas edildi /09 Temmuz 2021 12:26

Silahlı örgütleri ilk AKP'li Cübbeli ifşa etmişti, iddialar örtbas edildi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in sivillerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından silahlandırıldığı iddialarının yankıları sürüyor. Silahlanma iddiasını daha önce de Cübbeli Ahmet gündeme getirmiş, igade verdiğinde polislerin anlattıklarına şaşırmadığını söylemişti.

SHABER3.COM

Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçen yıl eylül ayında Türkiye’de 2 bin Selefi derneğin bulunduğunu ve bunların silahlanarak iç savaşa hazırlık yaptıklarını öne sürdü. Cübbeli’nin açıklamaları sonrası 13 kişi gözaltına alındı, sonrasında ise bu iddialar unutulup gitti.

İÇ SAVAŞ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?

Cübbeli Ahmet, geçen yıl yaptığı açıklamada Türkiye’de 2 bin Selefi derneğin bulunduğunu ve bunların silahlandığını öne sürüp iç savaş uyarısı yaptı. “Tarafsız Bölge” programında son dönemde Türkiye’de artan selefi akımlara ve bunların dernekleşme faaliyetlerine dikkat çeken Ünlü, “Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Selefi tarafıyla İran yanlısı Şii tarafın çatışması hazırlanıyor. Barut gibi. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Bunlar nasıl müsaade ediliyor. Mutlaka kontrol edilmesi lazım” demişti.

“POLİSLER ANLATTIKLARIMA ŞAŞIRMADI”

“Türkiye’de silahlanan 2 bin selefi örgüt var” iddiası sonrası polisin ifadeye çağırdığı Ahmet Mahmut Ünlü, polislerin anlattıklarına şaşırmadığını söyledi. Konuyla ilgili Savcıya konuşan Ünlü, anlattıklarını polisin kayda geçirdiğini söyleyerek, “Emniyet mensuplarına, selefi dernek yapılanmaları, bunların mescitlerle ilgili çalışmalarını, bize değişik illerden gelen bilgilere dayanarak anlattım. Bazı isimler de verdim. Benim anlattıklarım karşısında bilgi alan emniyet mensuplarının hayretler içinde kalacaklarını sanıyordum. Ancak hayret belirtisi göstermediler” dedi.

13 GÖZALTI İLE BU İŞ KAPATILDI

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün “Selefi dernekler silahlanıyor” açıklamasının ardından İstanbul’un sekiz farklı ilçesindeki 16 adrese Özel Harekat timleri desteğinde baskın düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda Rusya, Suriye ve Orta Asya kökenli şüphelilerin de olduğu yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyallere de el konulduğu bildirildi. Şüphelilerin geçmişte IŞİD, Heyet Tahrir el-Şam, Fetih üş Şam Cephesi ve El Nusra Cephesi saflarında Suriye ve Irak gibi ülkelerdeki çatışmalara doğrudan ya da dolaylı olarak katıldıkları öne sürüldü. Cübbeli’nin silahlanma iddiası da bu operasyonlarla birlikte noktalandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Silahlı örgütleri ilk AKP'li Cübbeli ifşa etmişti,... Sonraki Haber >>

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:45:43