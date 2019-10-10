Silahlı saldırıda Neo-Nazi şoku!

SAMANYOLUHABER- Federal Almanya'nın başşehri Berlin'e 100 kilometre mesafedeki Halle şehrinde sinagog ve döner salonunu hedef alan teröristin 27 yaşındaki Neo-Nazi Stephan Balliet olduğu ortaya çıktı.





Her iki saldırıda iki kişi hayatını kaybetmişti. Polis şu ana kadar ölenlerin kimliği hakkında bir açıklama yapmadı.





Das Bild gazetesinin haberine göre Yahudilerin en mukaddes bayramı olarak kabul ettiği Yom Kipur'da (Kefaret günü) sinagogun bulunduğu caddeye gelen Stephan Balliet saldırı anını sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınladı.





SALDIRIYA GİDİŞİNİ VE SALDIRI ANINI YAYINLAYACAK KADAR CANİ!





Canlı yayında sinagogun önüne gelişini gösteren cani, kiraladığı otomobilin yolcu koltuğunun üzerindeki otomatik tüfek, mermileri ve el bombasını da internet yayında paylaştı.





Sosyal medyada paylaşılan bir başka videoda ise teröristin sinagoga doğru birkaç el ateş ettiği ve mezarlığa el bombası attığı görülüyor.





Sinagoga yakın bir yerde bulunan bir görgü tanığının saldırı anında çektiği belirtilen videoda ise, binanın önünde gri renkte bir arabadan inen ve üstünde askeri kamuflaj giysileri olan bir kişi sinagoga doğru ateş ettiği görülüyor.







İki kişiyi katleden Neo-Nazi Stephan Balliet'in saldırı anını internet üzerinden canlı yayınladığı ortaya çıktı. Yom Kipur ayini esnasında sinagoga girmeye çalışan teröristin saldırıyı tek başına gerçekleştirdiği sanılıyor.





Video görüntülerinde terörist Balliet'in yoldan geçen bir kadını ateş ederek öldürmesi de gösteriliyor.





Görüntülerde teröristin silah kullanmaktaki ustalığı ve serin kanlı tavırları dikkatten kaçmadı.





POLİSLE GİRDİĞİ ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ





İçişleri Bakanlığı, Balliet'in saldırıyı düzenlediği bölgeye yakın bir köyde çembere alındığı ve Balliet'in polisle girdiği silahlı çatışmada öldürüldüğünü açıkladı.





Güvenlik kameralarının kaydettiği bu görüntüde Stephan Balliet elindeki tüfekle sağa sola ateş açıyor.





Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Halle şehrinde iki kişiyi öldüren Neo-Nazi Balliet'in Yom Kipur için sinagogda bulunan Yahudilere saldırmayı planladığı, ancak sinagogun girişindeki güvenlik tedbirleri sebebiyle bu planından vazgeçmiş olabileceği iddia ediliyor.





Polisin 27 yaşındaki teröristin Neo-Nazi içerikli videosu ile alakalı tahkikat yürüttüğü belirtiliyor.







BAŞBAKAN MERKEL, BERLİN'DE SİNAGOGU ZİYARET ETTİ





Başbakan Angela Merkel, Almanya'nın Halle kentinde iki kişinin öldürülmesinin ardından bugün akşam saatlerinde Berlin‘in en büyük sinagogunda düzenlenen anma törenine katıldı.







Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert şahsi Twitter hesabından, "Bir bağlılık işareti: Merkel, Berlin Oranienburg Sokağı'ndaki sinagogda. Hep birlikte Yahudi düşmanlığının her türlüsüne karşı koymalıyız." mesajıyla Merkel'in ziyaretinden fotoğraflar paylaştı.







DIŞİŞLERİ BAKANI MAAS: NEDEN ÜLKEMİZDE BUNLAR YAŞANIYOR?





İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in yarın Almanya Yahudi Cemaati Başkanı Josef Schuster ile Halle’ye giderek saldırı mahallinde incelemelerde bulunacağı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yaptığı açıklamada, "Her defasında dehşete düşmekten ve sarsılmaktan bıktım. Bu ne zaman bitecek? Neden ülkemizde bunlar yaşanıyor? Bizim ülkemizde! İki suçsuz insan canice öldürüldü. Ne dehşet bir saçmalık!" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu’nda da saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.





YENİ ZELANDA'DA İKİ CAMİYE SALDIRAN TERÖRİST DE SALDIRI ANINI CANLI YAYINLAMIŞTI



