Samanyolu Haber /Gündem / Silahlı saldırıda öldürülmüştü: Teknik direktör cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı /23 Kasım 2024 11:00

Silahlı saldırıda öldürülmüştü: Teknik direktör cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

TFF 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947'nin Teknik Direktörü Ersin Aka silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Aka’ya düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Çorlu'nun Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde yaşandı. Ersin Aka, caddede yürüdüğü sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aka'yı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Aka, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



SALDIRI ANI ORTAYA ÇIKTI

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganın belinden çıkardığı silahla Ersin Aka'ya ateş ettiği ve ardından hızla olay yerinden kaçtığı görüldü.

13 ŞÜPHELİ EDİRNE’DE GÖZALTINA ALINDI

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin de aralarında olduğu şüphelilerin kente geldiğini tespit etti.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile Edirne İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, Tekirdağ'a götürülmek üzere Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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