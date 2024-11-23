Silahlı saldırıda öldürülmüştü: Teknik direktör cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

SALDIRI ANI ORTAYA ÇIKTI
Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganın belinden çıkardığı silahla Ersin Aka'ya ateş ettiği ve ardından hızla olay yerinden kaçtığı görüldü.
13 ŞÜPHELİ EDİRNE’DE GÖZALTINA ALINDI
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin de aralarında olduğu şüphelilerin kente geldiğini tespit etti.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile Edirne İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli yakalandı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüpheliler, Tekirdağ'a götürülmek üzere Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.