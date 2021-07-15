Silahlı saldırıya uğrayan Hollandalı gazeteci hayatını kaybetti

Hollanda'nın tanınmış yargı ve güvenlik muhabirlerinden Peter R de Vries, Amsterdam'da uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. AFP'nin Hollanda basınından aktardığına göre, 64 yaşındaki gazeteci hayatını kaybetti.





Suç konusunda uzman gazeteci Vries, Dubai'de yakalanarak Hollanda'ya iade edilen uyuşturucu kaçakçısı Ridouan Taghi'nin ölüm listesinde bulunduğunu açıklamıştı.





Amsterdam'da bir televizyon programına konuk olan 64 yaşındaki Hollandalı gazeteci, stüdyodan çıktıktan sonra, saat 19:30 sularında silahlı saldırıya uğramıştı.



