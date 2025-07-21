Şile Belediyesi'nde olaylı başkan seçimi

Cumhur İttifakı’nın adayı Kaya Kocaman ise dördüncü turdaki seçimde 7 oy aldı. Seçim sırasında salonda bulunan 1 kişi kürsüye ayakkabı fırlatmaya çalıştı. Görevliler tarafından engellenen kişi salondan çıkarıldı.



Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 10 Temmuz gözaltına alındı. Hakkında ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘Rüşvet almak’, ‘İrtikap’ ve ‘İhaleye fesat karıştırmak’ gibi suçlamalar olan Kabadayı, tanık beyanları, teknik takip ve dosyaya giren deliller doğrultusunda adliyeye sevk edildi ardından da 14 Temmuz’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı gün Kabadayı İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bu kapsamda Şile Belediye Meclisi, saat 10.00’da başkanvekili seçimi gündemiyle olağanüstü toplandı. Seçimi AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik takip ederken, vatandaşlar seçimi belediye binası dışında takip etti.



SEÇİM DÖRDÜNCÜ TURA KALDI



CHP Grubu Sacit Terzi’yi, Cumhur İttifakı ise Kaya Kocaman’ı aday gösterdi. Mecliste CHP’nin 8, Cumhur İttifakı’nın 5 (AK Parti 4, MHP 1), bağımsızların ise 2 üyesi bulunuyor. 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre seçim ilk iki turda 3/2 çoğunlukla yapılırken, üçüncü turda en fazla oyu alan aday başkanvekili seçilebiliyor. Bu turda da meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlanması gerekiyor.Seçimin ilk turunda her iki aday da 7 oy aldı. ‘Sacit Terzi’ yazılı ancak üstü çizilmiş olan bir pusula geçersiz sayıldığı için ilk turda sonuç çıkmadı. İkinci turda bu kez 1 pusula boş bırakıldığı için yine 7’ye 7 eşit oy kullanıldı. Üçüncü turda Sacit Terzi 8 oy alırken, Cumhur İttifakı’nın adayı Kaya Kocaman’a ise 7 oy çıktı. Ancak Sacit Terzi’nin aldığı 8 oy, meclis üye tam sayısı 15 olduğu için salt çoğunluk olan 9’a ulaşmadı. Meclis üyeliği düşmeyen ancak tutuklu olan Özgür Kabadayı da halen resmen meclis üyesi olarak sayıldığı için bu hesaplamada 16 üye üzerinden değerlendirme yapıldı. Bu nedenle Cumhur İttifakı, üçüncü turun şartlarından biri olan, salt çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle sonuca itiraz etti. İtiraz kabul edilince seçim dördüncü tura kaldı. Seçimin dördüncü turunda 8 oy alan Sacit Terzi Başkanvekilliğine seçildi. Kaya Kocaman ise 7 oy aldı.



SEÇİMDE GERGİNLİK: AYAKKABI FIRLATMAYA ÇALIŞTI



Başkanvekili seçimini izlemek üzere salonda bulunan bir kişi, oylama sürecine tepki göstererek elindeki ayakkabıyı kürsüye fırlatmak istedi. Görevliler tarafından engellenen kişi, salondan çıkarıldı. Yaşanan olay kısa süreli gerginliğe neden olurken, olayın ardından gerçekleşen ikinci, üçüncü ve dördüncü tur oylamalar kapalı olarak devam etti.



‘SACİT TERZİ 8 OY ALARAK SEÇİLDİ’



Oylamanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “31 Mart’ta Şile halkı bir karar verdi ve Özgür Kabadayı, Şile Belediye Başkanı seçildi. Haksız, hukuksuz bir biçimde gözaltına alındı ve tutuklandı. Bugün burada bir meclis seçimi gerçekleşti. Meclis üyeleri içerideydi, bizler içerideydik ama Şileli komşularımız, oylarına sahip çıkmak için, iradelerine sahip çıkmak için, demokrasiye sahip çıkmak için oylamanın yapıldığı kapının önündeydiler. Öncelikle oylarına, demokrasiye sahip çıkmak için bu meclis seçimini takip eden Şileli komşularımıza ve hemşehrilerimize bir kere en baştan yürekten teşekkür ediyorum. Dört turlu bir meclis seçimi gerçekleşti. Birinci turda 15 meclis üyesinin 7’si Cumhuriyet Halk Partisi adayına, 7 tanesi rakip siyasi partinin adayına oy verdi. İkinci turda yine aynı şekilde 7’ye 7 ve 1 geçersiz oy sözkonusu oldu. Üçüncü turda Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayına 8 oy çıktı, rakip siyasi partinin adayına 7 oy çıktı ve dördüncü tur oylamaya geçildi. Dördüncü tur oylamada yine Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Sacit Terzi 8 oy alarak seçildi ve Şile’de Başkanvekilliği görevine başlayacak” ifadelerini kullandı.