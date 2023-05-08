Samanyolu Haber /Dünya / Şili Devlet Başkanı çocuk parkında kaydırağa sıkıştı /08 Mayıs 2023 16:10

Şili Devlet Başkanı çocuk parkında kaydırağa sıkıştı

Anayasayı değiştirmeye yönelik seçimler için Magallanes bölgesinde bulunan Şili Devlet Başkanı Boric, eğlenmek istediği kaydırakta mahsur kaldı.

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Şili'de 15 milyon seçmen anayasa değişikliği için yapılacak referandumu beklerken Devlet Başkanı Gabriel Boric sosyal medyada gündem oldu.

Oy vermek için Magallenes bölgesine gelen Boric, eşi Irina Karamanos ile yürüyeşe çıktı. Yürüyüş sırasında çocuk parkını gören Boric, eğlenmek için girdiği kaydırağa sıkıştı. 

Sosyal medyada yayınlanan görüntüde, görüntünün sahibi kadın birkaç dakika kaydırakta mahsur kalan Boric için "Çok komik, işte çıkıyor... Cumhurbaşkanımız sıkıştı. Kaydırakta on dakika sıkıştıktan ve kırıldıktan sonra, olgun cumhurbaşkanımız dışarı çıktı" yorumunda bulundu. 

Görüntülerle ilgili Şili Devlet Başkanlığı, devlet başkanının izin gününde olduğunu açıkladı.
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