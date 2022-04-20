Şili'de 1 Mayıs öncesi işçilerle ilgili yeni karar

DİĞER ÖNEMLİ MADDELER: BARINMA, SOSYAL GÜVENLİK, SAĞLIK





Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimler sonrasında solcu iktidarın yönetime geldiği Latin Amerika ülkesi Şili’de işçilerin durumuyla ilgili yeni bir karar alındığı belirtildi. Buna göreişçiler, sendikalar aracılığıyla çalıştıkları şirketin kararlarına katılacak ve bu uygulamanın kullanımı için gerekli mekanizma oluşturulacak.Latin Amerika ülkesi Şili’de Kurucu Meclis, yeni anayasa taslağının 9. maddesinde anlaşmaya vardı. Salı günü yapılan oylamayla “işçilerin, çalıştıkları şirketlerin kararlarına katılma hakkı” kabul edildi. Maddeye göre işçiler, sendikalar aracılığıyla kararlara katılacak ve bu hakkın kullanımı için gerekli mekanizma oluşturulacak.Yeni anayasanın 9. maddesi, 34 hayır oyuna karşı 108 evet oyuyla kabul edilerek yeni anayasa taslağına eklendi. Kurucu Meclis üyeleri Twitter hesaplarından oylama sonucunu "Şilili işçilere 1 Mayıs hediyesi" olarak duyurdu.Kurucu Meclisin salı günkü oturumunda sağlık hakkı, sosyal güvenlik hakkı, barınma hakkı, ev ve bakım işlerinin tanınması, işçilerin sendikalaşma hakkı, Kapsamlı Bakım Sisteminin oluşturulması, ayrıca ciddi insan hakları mağdurları için kapsamlı tazminat hakkı gibi hakları içeren birçok madde de oy çokluğuyla kabul edildi.Kabul edilen maddelerden biri de “şehir hakkı” oldu. Buna göre, “Tüm insanların şiddetten uzak ve onurlu bir yaşam için uygun koşullarda şehirlerde ve insan yerleşimlerinde yaşama, üretme, eğlenme ve katılma hakkı vardır.”