Şili'de 1 milyon kişi sokağa çıktı

Şili’de toplu taşımaya yapılan zam sonrası öğrenciler tarafından başlatılan ve kısa sürede büyüyen eylemlerde dün 1 milyondan fazla kişi yürüdü.





Şili tarihinin en büyük gösterilerinden biri olduğu söylenen Santiago İtalya Meydanı’nındaki eyleme katılanlar, Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve hükümetini istifaya çağırdı.





Ülkeye yayılan gösterilerin ardından Hükümet, Santiago ve Chacabuco eyaletleri ile Puente Alto ve San Bernardo bölgelerinde OHAL ilan etmişti. Cumhurbaşkanı Sebastian Piñeira eylemleri bastırmak için ordu kuvvetlerini kullanmaya başlamıştı.





Resmi açıklamalara göre, 11 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Şili İnsan Hakları Ulusal Enstitüsü ise, eylemlerde 84 kişinin yaralandığını, bin 420 kişinin tutuklandığını duyurmuştu.