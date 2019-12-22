Şili'de bir öğrenci protesto sırasında polis tarafından ezildi

18 Ekim'de metro bilet fiyatlarına yapılan zammı protesto ile başlayan olaylar ülkeyi kaosa sürükledi. En son cuma günü yapılan gösteride ortaya çıkan bir görüntü ateşi daha da körükledi. Başkent Santiago'nun merkezi Plaza Italia'da bir araya gelen göstericiler bir kez daha polisle çatıştı. Çatışmalar sırasında bir polis zırhlı aracını göstericilerin üzerine sürdü. Bu sırada bir öğrenci



başka bir zırhlı aracın arasında kalarak ağır yaralandı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından ülke genelinde yeni protesto eylemleri yapılmaya başladı . Öğrenci ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken soruşturma açıldığı açıklandı





18 Ekim'de başlayan protestolarda en az 24 kişinin hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı.