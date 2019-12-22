Samanyolu Haber /Dünya / Şili'de bir öğrenci protesto sırasında polis tarafından ezildi /22 Aralık 2019 14:34

Şili'de bir öğrenci protesto sırasında polis tarafından ezildi

Şili’de devam eden gösterilerde bir protestocunun iki zırhlı araç arasına sıkışarak ezilmesinin ardından çatışmalar alevlendi.

Protestoların ateşi körükleyen görüntü

18 Ekim'de metro bilet fiyatlarına yapılan zammı protesto ile başlayan olaylar ülkeyi kaosa sürükledi. En son cuma günü yapılan gösteride ortaya çıkan bir görüntü ateşi daha da körükledi.  Başkent Santiago'nun merkezi Plaza Italia'da bir araya gelen göstericiler bir kez daha polisle çatıştı. Çatışmalar sırasında bir polis zırhlı aracını göstericilerin üzerine sürdü. Bu sırada bir öğrenci 
başka bir zırhlı aracın arasında kalarak ağır yaralandı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından ülke genelinde yeni protesto eylemleri yapılmaya başladı . Öğrenci ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken soruşturma açıldığı açıklandı 

18 Ekim'de başlayan protestolarda en az 24 kişinin hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı.
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Protestoların ateşi körükleyen görüntü

Protestoların ateşi körükleyen görüntü

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