Samanyolu Haber /Gündem / Silivri 3 Nolu Cezaevi müdüründen, ‘battaniyeleri kaldırın, namazları betonda kılsınlar’ talimatı /09 Ağustos 2021 11:02

Silivri 3 Nolu Cezaevi müdüründen, ‘battaniyeleri kaldırın, namazları betonda kılsınlar’ talimatı

Cezaevlerinde işkence ve kötü muamele haberleri gelmeye devam ediyor. Silivri 3 No’lu Cezaevi’nin yeni müdürü Kahraman Topaloğlu’nun görevi geldikten sonra verdiği talimatlar buna örnek oldu.

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Cezaevinde kalanlar, yakınları vasıtasıyla yaşananları özetledi. Yeni müdür görevi başladıktan sonra, tutuklu ve hükümlülerin ibadet etmeleri için yere serdikleri battaniyeler toplattı ve yere bir şey serilmesini yasakladı. Namazların da betonda kılınması talimatını verdi.

Cezaevinde yaşayanların kıyafet değiştirirken çarşaf germelerini de yasaklayan yeni müdür, kişi başı yalnızca bir yastık bir nevresim takımı, 35-40 kişilik koğuşlara haftalık beş adet tuvalet kağıdı sınırlaması getirdi. Ayrıca cezaevi içinde konserve, ton balığı, haşlanmış mısır, pastırma ve sucuk gibi ürünlere de yasak getirildi.

Yeni dönemde cezaevinde diş için yapılan sevkler de azaltıldı. Kampüs hastanesine kanal veya dolgu için sevk yapılmazken yalnızca çekim yapılıyor. Bu yüzden 25 yaşındaki genç insanların dişleri mecburiyetten çekiliyor.
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