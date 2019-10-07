Samanyolu Haber /Gündem / Silivri açıklarında deprem /07 Ekim 2019 10:40

Silivri açıklarında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 2.7 olarak açıkladı.

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Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün geçtiği verilere göre saat 09:46'da Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. 

Deprem yerin 7,5 km altında gerçekleşirken büyüklüğü 3.1 olarak açıklandı. Depremin büyüklüğü daha sonra 3.0 olarak revize edildi.

AFAD: 2.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 2.7 olarak açıkladı. 

Sarsıntının İstanbul Silivri ilçesi açıklarında meydana geldiğini kaydetti.

Marmara Denizi'nin İstanbul ilçesi Silivri açıklarında ise saat 06:42'de 1.8 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi.
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