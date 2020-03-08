Silivri cezaevi: Kameraları inceledik, darp yok resmi şikayeti de yok

Faşist/ulusalcı yayın organı odatv, geçtiğimiz günlerde kimliğini deşifre ettiği bir MİTçiyle ilgili haberi sebebiyle kapatılmış, yöneticileri Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan ile bir muhabiri tutuklanmıştı. Önceki gün cezaevine gönderilen sitenin yayın yönetmeni Barış Pehlivan’ın 'cezaevinde darp edildim' beyanı üzerine çok sayıda meslek örgütü ve gazeteci açıklama yapmıştı.





İddia üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama yapıldı.





Açıklamada iddia üzerine Silivri Cezaevi Savcılığı tarafından inceleme yapıldığı ve kamera görüntülerinin izlendiği aktarılarak iddiaların asılsız olduğu duyuruldu.







Pehlivan'ın hiçbir infaz koruma memuru tarafından darp edilmediği ve kötü muameleye uğramadığı da açıklamada belirtildi.





Öte yandan, Barış Pehlivan'ın cezaevi idaresine ya da savcılığına bu konuda sözlü ya da yazılı herhangi bir müracaatı da olmadığı öğrenildi.





GARDİYAN 'HADİ HADİ İÇERİ' DEDİ





Bu arada olayın ardından dün açıklama yapan avukatı Serkan Günel'se darp olmadığını teyid ederek şöyle dedi:

“Barış Pehlivan anlatıldığı gibi kötü muameleye maruz kalmış. Kısaca anlatmak gerekirse uslubu nedeniyle uyardığı bir infaz memuru sırtına eliyle 2 kere vurarak hadi hadi içeri demiş”

