Samanyolu Haber /Gündem / Silivri cezaevi: Kameraları inceledik, darp yok resmi şikayeti de yok /08 Mart 2020 11:54

Silivri cezaevi: Kameraları inceledik, darp yok resmi şikayeti de yok

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan Odatvci Barış Pehlivan'ın cezaevinde darp edildiği iddiasının asılsız olduğunu kamera görüntülerinden tespit ettiklerini açıkladı.

SHABER3.COM

Faşist/ulusalcı yayın organı odatv, geçtiğimiz günlerde kimliğini deşifre ettiği bir MİTçiyle ilgili haberi sebebiyle kapatılmış, yöneticileri Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan ile bir muhabiri tutuklanmıştı. Önceki gün cezaevine gönderilen sitenin yayın yönetmeni Barış Pehlivan’ın 'cezaevinde darp edildim' beyanı üzerine çok sayıda meslek örgütü ve gazeteci açıklama yapmıştı.

İddia üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada iddia üzerine Silivri Cezaevi Savcılığı tarafından inceleme yapıldığı ve kamera görüntülerinin izlendiği aktarılarak iddiaların asılsız olduğu duyuruldu.

Pehlivan'ın hiçbir infaz koruma memuru tarafından darp edilmediği ve kötü muameleye uğramadığı da açıklamada belirtildi.

Öte yandan, Barış Pehlivan'ın cezaevi idaresine ya da savcılığına bu konuda sözlü ya da yazılı herhangi bir müracaatı da olmadığı öğrenildi.

GARDİYAN 'HADİ HADİ İÇERİ' DEDİ

Bu arada olayın ardından dün açıklama yapan avukatı Serkan Günel'se darp olmadığını teyid ederek şöyle dedi:
“Barış Pehlivan anlatıldığı gibi kötü muameleye maruz kalmış. Kısaca anlatmak gerekirse uslubu nedeniyle uyardığı bir infaz memuru sırtına eliyle 2 kere vurarak hadi hadi içeri demiş” 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Silivri cezaevi: Kameraları inceledik, darp yok resmi şikayeti... Sonraki Haber >>

Türkiye'de adalete aç, şiddete tokuz

Türkiye'de adalete aç, şiddete tokuz

Türkiye'deki kadınların yaşadıklarını anlattılar

Türkiye'deki kadınların yaşadıklarını anlattılar

Moskova'daki zirveden ilginç görüntüler

Moskova'daki zirveden ilginç görüntüler

Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde eylemler var

Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde eylemler var

Korona virüsten korunmak için buldukları ilginç yöntem

Korona virüsten korunmak için buldukları ilginç yöntem

Yunanistan ekipleri göçmenlere sert müdahale etti

Yunanistan ekipleri göçmenlere sert müdahale etti

Dikkatsiz sürücü metronun altında kaldı

Dikkatsiz sürücü metronun altında kaldı

Karantinadaki gemiye operasyon

Karantinadaki gemiye operasyon

Fırtınada binanın çatısı uçtu

Fırtınada binanın çatısı uçtu

Havai Fişek kamyonu devrilince

Havai Fişek kamyonu devrilince
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:14:25