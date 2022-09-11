Samanyolu Haber /Gündem / Silivri Cezaevi’nden 33 kişi kaçtı /11 Eylül 2022 11:37

Silivri Cezaevi’nden 33 kişi kaçtı

Eski adıyla Silivri yeni adıyla Marmara Cezaevi’nden 1 yılda 33 kişinin firar ettiği açıklandı. Firarilerin nasıl kaçtığına dair açıklama ise yapılmadı.

SHABER3.COM

Adalet Bakanlığı tarafından ismi Marmara Cezaevi olarak değiştirilen Silivri Cezaevi’nde son 1 yılda 33 hükümlünün firar ettiği açıklandı. Son yıllarda en fazla ziyaret edilen devlet kurumu olma yolunda ilerleyen cezaevine giriş ve çıkışlarda sıkı güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Ziyaretçiler en ince detayına kadar aranırken, 9 Numaralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde ziyaretçiler göz taramasından da geçiriliyor.

Ancak alınan tedbirlere rağmen 2021 yılında cezaevinden 33 hükümlünün firar ettiği açıklandı.

Türkiye İnsan Hakları Kurumu geçen yıl yaptığı denetimler ışığında hazırladığı raporunda, Marmara Cezaevi’nden 2021’de 33 hükümlünün firar ettiğini kayda geçirdi.

Gazete Duvar’ın haberine göre Marmara Cezaevi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nca denetlendi. Kurum üyelerinden oluşturulan denetim kurulu, geçen ekimde ‘habersiz’ olarak gittikleri cezaevindeki denetimi raporlaştırdı.

Kurum habersiz denetim sonucunda hazırlanan raporu mayısta tamamladı. 36 sayfadan oluşan raporda yer alan bilgilere göre “Cezaevi idaresi 2021’de 33 hükümlünün firarı, 8 hükümlünün vefatı, 5 hükümlü hakkında da diğer sebeplerden dolayı adli vaka bildiriminde bulundu.”

Raporda 27 Ekim 2021 günü yapılan denetim sırasında cezaevinde 4 bin 879 hükümlünün kayıtlı olduğu ve hükümlülerin 4 bin 406’sının Covid-19 izninde olduğu belirtildi.

Rapora göre hükümlülerin sayımları günde 5 kez dijital ortamda parmak izine dayalı sistemlerle alınıyor. Akşam son sayım fiziki olarak görevli memurlar tarafından hükümlü odalarında isim ve kişi karşılaştırması yapılarak alınıyor.

Son bir yıl içinde 1 hükümlü kınama, 132 hükümlü hücreye koyma, 5 hükümlü ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma, bir hükümlü de ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma cezaları aldı.

Raporda “Güvenlik tarafından aramada üst çıkarılmadığı ve çıplak olarak arama yapılmadığı, hükümlünün ceket içi, tişörtü, cepleri, ayakkabı ve çoraplarının sistemli ve sıralı bir şekilde arandığı, detaylı aramanın sadece kişinin uyuşturucu taşıdığına dair şüphe olduğunda yapıldığı belirlendi.” ifadeleri yer aldı.
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