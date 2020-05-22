Samanyolu Haber /Gündem / Silivri Cezaevi'nde bir hükümlü Koronavirus'ten vefat etti /22 Mayıs 2020 17:21

Silivri Cezaevi'nde bir hükümlü Koronavirus'ten vefat etti

Savcılık, cezaevinde toplam 82 hükümlü ile tutukluda Coronavirus tespit edildiğini belirtti.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları'nda bir hükümlünün Coronavirus nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Savcılık, cezaevinde toplam 82 hükümlü ile tutukluda Coronavirus tespit edildiğini belirtti.

"VAKA SAYISI 82 OLDU"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "8 Mayıs 2020 tarihinde yapılan basın açıklamasında; koronavirüs belirtileri gözlemlenen tutuklu/hükümlülere Kovid-19 testi uygulandığı, testleri pozitif çıkan 44 tutuklu/hükümlünün tedavilerinin devam ettiği kamuoyuna duyurulmuştu. Bu tarihten itibaren kurumda, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde rutin aralıklarla filyasyon çalışması yapılmıştır. Bugün itibariyle Silivri 7 Nolu L Tipi Cezaevinde 47, Silivri 8 Nolu L Tipi Cezaevinde 35 olmak üzere, COVID-19 vaka sayısı 82'dir" denildi.

"AKCİĞER HASTALIĞI BULUNAN 1 HÜKÜMLÜ VEFAT ETTİ"

Açıklama şöyle devam etti:  

"Ayrıca tüberküloz, verem gibi kronik akciğer hastalıkları bulunan bir hükümlü, 7 Mayıs 2020 tarihinde sağlık kurumuna sevk edilmiş, aynı tarihte Covid-19 testinin negatif olduğu anlaşılmış olup tedavi sürecinde testi pozitife dönmüş ve hastanede yoğun bakımdaki tedavisi devam ettiği sırada, 21 Mayıs 2020 tarihinde saat 17.45'te hayatını kaybetmiştir. Şu an itibarıyla tedavi süreci devam eden 82 tutuklu/hükümlünün genel sağlık durumları iyidir. Bu kişilerden hiçbir semptom göstermeyen 72 tutuklu/hükümlü doktor kontrolünde kendilerine ayrılan izole bir bölümde, 10'u da sağlık kurumlarında tedavi edilmektedir. Aileleri, tedavi süreçleri hakkında bilgilendirilmiştir."
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