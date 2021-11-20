Silivri cezaevinde musluklardan çamurlu su akıyor

Özgürlüklerinden mahrum kalan tutuklu ve hükümlülere cezaevleri şartlarıyla zulüm ediliyor. Cezaevinde kalanlar telefon görüşlerinde sıkıntılarını anlattı.





2 SAATLİK SU VERİLİYOR O DA ÇAMURLU

Edinilen bilgiye göre, Silivri 4 Nolu’da iki haftadır sıcak su akmıyor. Kaloriferler yanmıyor. Tadilat gerekçesiyle bir aydır süreceği belirtilen su vermeme uygulaması koğuşlarda büyük sıkıntılar doğurdu. Koğuşlara sabah aksam 2’şer saat sıcak su verileceği anons edilmesine rağmen bu saatler arasında sıcak su çok az veriliyor. Musluklardan çamurlu su akıyor.





Sıcak su verilmediği için koğuşlarda hastalıkların da arttığı belirtildi.