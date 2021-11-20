Samanyolu Haber /Gündem / Silivri cezaevinde musluklardan çamurlu su akıyor /20 Kasım 2021 15:59

Silivri cezaevinde musluklardan çamurlu su akıyor

Silivri Cezaevi’nde mahkumlara su zulmü devam ediyor. Tutuklu yakınlarının verdiği bilgiye göre Silivri 4 Nolu Cezaevi’nde iki haftadır sıcak su akmıyor. Kaloriferler yanmıyor.

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Özgürlüklerinden mahrum kalan tutuklu ve hükümlülere cezaevleri şartlarıyla zulüm ediliyor. Cezaevinde kalanlar telefon görüşlerinde sıkıntılarını anlattı.

2 SAATLİK SU VERİLİYOR O DA ÇAMURLU
Edinilen bilgiye göre, Silivri 4 Nolu’da iki haftadır sıcak su akmıyor. Kaloriferler yanmıyor. Tadilat gerekçesiyle bir aydır süreceği belirtilen su vermeme uygulaması koğuşlarda büyük sıkıntılar doğurdu. Koğuşlara sabah aksam 2’şer saat sıcak su verileceği anons edilmesine rağmen bu saatler arasında sıcak su çok az veriliyor. Musluklardan çamurlu su akıyor.

Sıcak su verilmediği için koğuşlarda hastalıkların da arttığı belirtildi.
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