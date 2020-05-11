Silivri Cezaevi'nde neler oluyor?

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 44 tutuklu ve hükümlüye Koronavirüs teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Açıklamanın akabinde sosyal medya hesaplarında farklı iddialar ortaya atıldı.





Bu iddialarla ilgili Avukat Murat Akkoç Ertam Tufan'a konuştu. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi açıklamanın tutuklu ve hükümlü yakınlarını tatmin etmediği vurgulayan Akkoç bazı tutuklular ile ilgili görüşme yasağı uygulandığını söyledi . 7 kişilik koğuşlarda 40 kişi kaldığına dikkat çeken Akkoç ailelerin endişe duymakta haklı olduğunu söyledi

































