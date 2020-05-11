Samanyolu Haber /Gündem / Silivri Cezaevi'nde neler oluyor? /11 Mayıs 2020 14:55

Silivri Cezaevi'nde neler oluyor?

"Silivri Cezaevi'nde Korona" iddialarıyla ilgili avukatlardan açıklamaİstanbul Silivri Kapalı Cezaevi’ndeki Koronavirüs vak'alarıyla ilgili sosyal medyada dolaşan iddialar tutuklu ve hükümlü yakınlarını endişelendirdi.

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İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 44  tutuklu ve hükümlüye  Koronavirüs teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Açıklamanın akabinde sosyal medya hesaplarında farklı iddialar ortaya atıldı. 

Bu iddialarla ilgili Avukat Murat Akkoç Ertam Tufan'a konuştu. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi açıklamanın tutuklu ve hükümlü yakınlarını tatmin etmediği vurgulayan Akkoç bazı tutuklular ile ilgili görüşme yasağı uygulandığını söyledi . 7 kişilik koğuşlarda 40 kişi kaldığına dikkat çeken Akkoç ailelerin endişe duymakta haklı olduğunu söyledi








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