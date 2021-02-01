Samanyolu Haber /Gündem / Bir anne daha evladına hasret gitti /01 Şubat 2021 14:53

Bir anne daha evladına hasret gitti

15 Temmuz’dan sonra tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen askeri öğrenci Zafer Mengilli’nin annesi koronavirüse yenik düştü. 16 aydır annesini göremeyen Zafer Mengilli’nin cenazeye katılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

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4,5 yıldır Silivri Cezaevi’nde tutsak edilen askeri öğrenci Zafer Mengilli’nin annesi koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Günlerce hastanede koronavirüs tedavisi gören annenin maddi imkânsızlıklar nedeniyle cezaevindeki oğlu Zafer Mengilli’yi 16 aydır ziyaret edemediği ortaya çıktı.


Vefat haberinin ardından Zafer Mengilli’nin annesine son vazifesini yapması için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi  Ömer Faruk Gergerlioğlu, Zafer Mengilli’nin cenazeye katılabilmesi için Silivri Cezaevi savcısıyla izin verilmesine ilişkin görüşeceğini açıkladı.
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