Samanyolu Haber /Gündem / Silivri Cezaevi'ndeki kötü şartlara itiraz etti, AYM'den 100 bin TL tazminat kararı çıktı /13 Kasım 2024 10:22

Silivri Cezaevi'ndeki kötü şartlara itiraz etti, AYM'den 100 bin TL tazminat kararı çıktı

Eski adıyla Silivri Cezaevi olan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan bir mahkum, kötü yaşam koşulları ve bu konudaki başvurusunun infaz hakimliğince incelenmeden reddedilmesi nedeniyle etkili başvuru hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle AYM'ye başvurdu. Mahkumun başvurusunu değerlendiren AYM, hak ihlali kararı vererek mahkuma 100 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) bir mahkumun Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığı sürede, kalabalık odada tutulma, yeterli yemek verilmeme, sağlık hizmetlerinin gerektiği gibi sağlanamaması ve bu konulardaki başvurunun infaz hakimliğince incelenmeden reddedilmesi nedeniyle kötü muamele yasağıyla bağlantılı olarak, etkili başvuru hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu karara bağladı.

MAHKUMA TAZMİNAT ÖDENECEK
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Anayasa Mahkemesi, başvurucunun kötü muamele yasağıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Bu kapsamda, başvurucuya 100 bin TL manevi tazminat ve 18 bin 800 TL vekalet ücretinden oluşan yargılama giderleri ödenecek.
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