Samanyolu Haber /Gündem / Silivri Cezaevi'ne 3 bin kişilik dev duruşma salonu yapılıyor /10 Aralık 2025 15:29

Silivri Cezaevi'ne 3 bin kişilik dev duruşma salonu yapılıyor

Silivri'ye yeni duruşma salonu inşa edilmeye başlandı. TOKİ tarafından yapılan dev kompleks 11 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla yaklaşık 8 ayda hazırlanan 3 bin 739 sayfalık iddianamenin İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından Silivri’de yoğun bir hareketlilik başlayacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Silivri’deki yargılama trafiği ve yüzlerce sanığı bulunan İBB duruşmalarının yaratacağı yoğunlukla beraber mevcut mahkeme salonlarının kapasitesinin yetersiz kalabileceği tartışması başladı.

Silivri’de İBB yargılamalarına özel yeni ve yüksek kapasiteli bir mahkeme salonu yapılması seçeneği, bağlı bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gündemine girmişti. "Silivri Cezaevi'ne yeni salon" kulisi resmiyet kazandı.

İBB DAVASI ÖNCESİ İNŞAAT BAŞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile yapılan değerlendirmeler sonrası TOKİ tarafından yaklaşık 11 bin metrekare kapalı alanlı kompleks inşasına başlanıldı.

EN BÜYÜK YARGILAMA ALANI OLACAK
Buna göre 3 bin 240 metrekare büyüklüğündeki tek parça salon, 2 bin 295 kişi kapasiteye sahip olacak ve tamamlandığında Türkiye’nin en büyük yargılama alanı olacak.

Salon; 555’i sanık, bin 268’i avukat ve 472 izleyiciyi aynı anda ağırlayabilecek şekilde tasarlandı. Güvenlik planlaması kapsamında duruşmalarda 509 jandarma görevlisi, sanıklar yeraltı tünelleriyle temassız biçimde salona aktarılacak.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Silivri Cezaevi'ne 3 bin kişilik dev duruşma salonu yapılıyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:49:46