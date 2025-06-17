Samanyolu Haber /Gündem / Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'İmamoğlu' soruşturması /17 Haziran 2025 16:23

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'İmamoğlu' soruşturması

Ekrem İmamoğlu’nun dünkü duruşması esnasında ses ve görüntü kaydı alıp sosyal medyada paylaşım yapanlar hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanıp görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık üç aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. İmamoğlu'nun, "bilirkişi" sözlerine ilişkin davanın ikinci duruşması da dün (16 Haziran) Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde gerçekleşti.

Duruşmanın ardından Ekrem İmamoğlu'nun salondan ayrılırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. İmamoğlu'nun zayıfladığı görülen güncel fotoğrafları sosyal medyada da uzun süre konuşuldu.

Sabah'ın haberine göre; Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun bu görüntüleriyle ilgili çalışma başlattı. Başsavcılık, ses ve görüntüleri "yetkisiz" olarak kayda alan veya nakleden kişi ve kişiler hakkında re'sen soruşturma başlattı.

DURUŞMADAN GÖRÜNTÜ ALMAK SUÇ MUDUR?

Türk Ceza Kanunu'na göre; duruşmada ses ve görüntü (fotoğraf veya video) kayda almak bir suç niteliğinde olup, cezası "Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses ve görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır" sözleriyle tanımlanmıştır.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:25:19