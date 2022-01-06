Samanyolu Haber /Gündem / Silivri’de askeri öğrencilere ters kelepçeli işkence /06 Ocak 2022 13:21

Silivri’de askeri öğrencilere ters kelepçeli işkence

Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya, Silivri 5 Nolu Cezaevi F7 koğuşunda kalan bazı askeri öğrencilerin koğuş araması sırasında işkence gördüğünü söyledi. Çetinkaya, “Gardiyanlar F7 koğuşuna girince öğrencilerden biri ‘Bağırıp çağırmanıza gerek yok, bizi bilmiyor musunuz?” diyor. Sen nasıl öyle dersin diye çocuğu yere yatırmışlar, ters kelepçe yapmışlar, ayaklarıyla kafasına basmışlar.” dedi.

Cezaevlerinde işkence bitmiyor

Silivri 5 No’lu Cezaevi’nde açık görüş günü askeri öğrencilerin koğuşlarında arama yapıldığı, eşyalarının ortalığa saçıldığı öğrenildi. Askeri öğrenci annesi Melek Çetinkaya’nın anlattıklarına göre F 7 koğuşundaki iki öğrenci de gardiyanlar tarafından darp edildi.

Melek Çetinkaya, konuyla ilgili paylaşımında şunları söyledi: “Bugün bizim çocukların açık görüşü vardı, kızım gitmişti. Açık görüşün olduğu gün koğuş araması yapmışlar. İki çocuğu da döverek koğuştan çıkarmışlar. Bu askeri öğrenciler neden bu kadar sahipsiz? Neden ya neden? Sizin evladınız olmadığı için mi bunların üzerinde durmuyorsunuz? 6 yıldır çocukların görmediği zulüm kalmadı? Yetmedi mi artık, kininiz nefretiniz bitmedi mi? Allah aşkına yeter ya! Bu çocuklar için ayağa kalkın. Bu çocuklar özgür olmalı. Ne yapalım, hepinizin ayağına gelip yalvaralım mı? Bu çocukların masum olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bu çocukların masumiyeti için daha ne yapmamız gerekiyor? Yeter artık, bitirin bu zulmü? 5 No’lu F7’deki gardiyanlar; sizi Allah’a havale ediyorum.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Silivri’de askeri öğrencilere ters kelepçeli işkence Sonraki Haber >>

Cezaevlerinde işkence bitmiyor

Cezaevlerinde işkence bitmiyor

Cübbeli Ahmet'ten yok artık dedirten 'yorum'

Cübbeli Ahmet'ten yok artık dedirten 'yorum'

Erdoğan korktuğundan böyle konuşuyor

Erdoğan korktuğundan böyle konuşuyor

Saadet'ten Don't Look Up göndermeli video: Kuyruğa bakma

Saadet'ten Don't Look Up göndermeli video: Kuyruğa bakma

4 yaşındayken kaçırıldı, çizdiği harita ile 33 yıl sonra annesine kavuştu

4 yaşındayken kaçırıldı, çizdiği harita ile 33 yıl sonra annesine kavuştu

Eski AKP'li Trabzonlu seçmenden şok sözler

Eski AKP'li Trabzonlu seçmenden şok sözler

İntiharın eşiğine gelen bir KHK’lının hikayesi

İntiharın eşiğine gelen bir KHK’lının hikayesi

Yaşar Okuyan ile Cemal Enginyurt arasında gerginlik

Yaşar Okuyan ile Cemal Enginyurt arasında gerginlik

AKP’li belediye başkanından olay görüntüler!

AKP’li belediye başkanından olay görüntüler!

Zam kararları sonrası Kazakistan karıştı

Zam kararları sonrası Kazakistan karıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:31:20