Silivri’de askeri öğrencilere ters kelepçeli işkence

Silivri 5 No’lu Cezaevi’nde açık görüş günü askeri öğrencilerin koğuşlarında arama yapıldığı, eşyalarının ortalığa saçıldığı öğrenildi. Askeri öğrenci annesi Melek Çetinkaya’nın anlattıklarına göre F 7 koğuşundaki iki öğrenci de gardiyanlar tarafından darp edildi.





Melek Çetinkaya, konuyla ilgili paylaşımında şunları söyledi: “Bugün bizim çocukların açık görüşü vardı, kızım gitmişti. Açık görüşün olduğu gün koğuş araması yapmışlar. İki çocuğu da döverek koğuştan çıkarmışlar. Bu askeri öğrenciler neden bu kadar sahipsiz? Neden ya neden? Sizin evladınız olmadığı için mi bunların üzerinde durmuyorsunuz? 6 yıldır çocukların görmediği zulüm kalmadı? Yetmedi mi artık, kininiz nefretiniz bitmedi mi? Allah aşkına yeter ya! Bu çocuklar için ayağa kalkın. Bu çocuklar özgür olmalı. Ne yapalım, hepinizin ayağına gelip yalvaralım mı? Bu çocukların masum olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bu çocukların masumiyeti için daha ne yapmamız gerekiyor? Yeter artık, bitirin bu zulmü? 5 No’lu F7’deki gardiyanlar; sizi Allah’a havale ediyorum.”