Silivri’de bir koğuşun tamamı Koronavirüs'e yakalandı

İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi'nde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını yayılmaya devam ediyor. Tutuklu yakınlarından alınan bilgilere göre Silivri kampusünde bulunan 8 Nolu Cezaevi'ndeki C35 koğuşunda kalanların tamamı hastalığa yakalanmış durumda.







“HERKESE TEST YAPAMAYIZ 4 KİŞİ SEÇİN”





Koğuşta durumu ağırlaşan 3 kişinin hastaneye sevkedildiği ve testlerinin pozitif çıktığı belirtiliyor.





Koğuşta kalan 40 kişi test talep ederken, cezaevi yönetimi “Aranızdan 4 kişi seçin, herkese test yapamayız.” cevabı verdi. 4 kişiye yapılan testte ikisi negatif, ikisi pozitif çıktı.





Negatif çıkanlar ayrı bir hücreye alındı.





HÜCRE TEHDİDİ





Hastaneye gitmek isteyenlere ise “Hastaneye gidenleri dönüşte hücreye alırız, ona göre talep edin.” denildiği, hücreye alınmak istemeyenler bu sebeple hastalık belirtilerine rağmen taleplerini geri çektikleri öğrenildi.





Bold'dan Cevheri Güven'in haberine göre koğuşta kalanların tamamının ateş, koku ve tat kaybı ile halsizlik yaşadığı belirtiliyor.





Silivri Cezaevinde kapalı görüşler yeniden başlarken sözkonusu koğuşun kapalı görüşlerinin iptal edildiği belirtiliyor.



