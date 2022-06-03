Silivri’den cenazesi çıkan Harranlı doktor Özyavuz’un şüpheli ölümündeki sır aydınlanıyor

SEVİNÇ ÖZARSLAN- BOLD MEDYA





Bir soruşturmalar kapsamında 4 Mayıs 2018’de tutuklanan ve 27 gün sonra 3 Haziran 2018’de hayatını kaybeden İbrahim Halil Özyavuz’un ölümünün üzerindeki sırlar yavaş yavaş aralanıyor.





İbrahim Halil Özyavuz, Silivri Cezaevi’ndeki son görüş gününde ailesine sabırla çıkacağı günü beklediğini, hiçbir suçunun olmadığını, çocuklarını özlediğini ve bazı bilgiler vermek için savcılığa çıkarılmayı beklediğini söyledi. Bu ailesiyle son görüşmesi oldu.





Umut dolu bu konuşmadan birkaç gün sonra Özyavuz’un ölüm haberi geldi. İntihar ederek hayatını kaybettiği açıklandı. Ancak intiharıyla ilgili pek çok şüpheli durum söz konusu. İddiaya göre genç doktor Özyavuz, AKP’li eski bakan Fatma Betül Kaya’nın eşi doktor İlyas Kaya ile ilgili savcılığa verdiği bilgilerden sonra işkence görerek hayatını kaybetti.





ÖĞRETİM ÜYELERİYLE GÖZALTINA ALINDI

Özyavuz’u ölüme götüren süreç şöyle gelişti:





İstanbul Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi’nde görevli bazı öğretim üyelerine yönelik 24 Nisan 2018’de gözaltı kararı verdi.





Soruşturma kapsamında 7 öğretim görevlisinin ByLock kullandığı iddia ediliyordu. “Harranlı doktor” olarak bilinen radyoloji uzmanı İbrahim Halil Özyavuz’un adı da gözaltı listesinde vardı. Ancak Özyavuz operasyonun yapıldığı gün İstanbul’daki evinde değildi.





“BEN CEZAEVİNDE KALAMAM, ÇOCUKLARIM VAR”





Polis tarafından arandığını tatilini geçirmek üzere gittiği memleketi Harran’da öğrenen Özyavuz, operasyondan bir hafta sonra babasıyla birlikte İstanbul Emniyeti’ne giderek teslim oldu. Polis sorgusunun ardından 4 Mayıs 2018 cuma günü İstanbul Adliyesi’nde mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanmasına karar verildi.





Şoka uğrayan genç doktor salondan çıkarken kendinden geçti ve “Ben cezaevinde kalamam, çocuklarım var, her gün aşıya gitmem lazım” diye bağırmaya başladı. Kendini yerlere attı. Polisler böyle yapmaya devam ederse kelepçe takacağını söyleyince sakinleşti. Üç gün Metris’te kaldı. Morali çok bozuktu. Ne yemek yiyor ne de uyuyordu.





FATMA BETÜL KAYA’NIN EŞİYLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORLARDI

İbrahim Halil Özyavuz, birkaç gün sonra savcı Osman Sağlam’a ek ifade vermek istediğine dair dilekçe yazdı. Dilekçesinde “etkin pişmanlık” adı verilen hükümlerden yararlanmak istediğini ve her şeyi anlatacağını söylüyordu.





7 Mayıs 2018 Pazartesi günü herkes Silivri’ye nakledilirken Özyavuz’u ifade için, iddiaya göre Çağlayan Adliyesi’ne ya da Vatan Emniyet’e götürdüler. İfadenin ardından da Silivri 9 Nolu Cezaevinde, üç kişilik koğuşa yerleştirildi.





İddiaya göre Özyavuz savcıya, 65. Hükümet’te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yapan Fatma Betül Sayan’ın eşi, çocuk psikiyatrı İlyas Kaya ile birlikte çalıştıklarını, birlikte dini sohbete gittiklerini, ByLock’u da telefonuna onun yüklediğini söyledi.







