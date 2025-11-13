Samanyolu Haber /Gündem / Silivri depremiyle denk düşen kritik uyarı: ”buralardan ev almayın, kiraya tutmayın” /13 Kasım 2025 13:09

Silivri depremiyle denk düşen kritik uyarı: "buralardan ev almayın, kiraya tutmayın"

Türkiye’nin güvenli bölgelerini ve illerini de sıralayan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Lütfen bu gibi yerlerden konut satın almayın, ayrıca kiraya tutmayın” diyerek vatandaşları uyardı.

Yaklaşık 55 bin kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası devam ederken gözler deprem uzmanlarına çevrildi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “uyarıyorum” diyerek onlarca il ve ilçe için “oturmayın” ve “kiraya tutmayın” uyarısında bulundu.

Prof. Ercan şunları kaydetti:

İSTANBUL’DAN DA İLÇELERİ SIRALADI 

Tire, Ödemiş, Torbalı, Aydın efeler, Manisa, Turgutlu, Kemalpaşa, İzmir-Bayraklı, Bornova ovası, Menemen Ovası, İnciraltı, Bostanlı , Alaybey, Mavişehir, Çiğli, Balıkesir, Afyonkarahisar, İzmit, İstanbul-Ataköy, Yeşilköy, Maramidere, Bakırköy Yeşilyurt, Avcılar Büyükçekmece, Beylikdüzü- Dalyan, Pınarkent, Gürpınar, Esenyurt , Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kağıthane, Zeytinburnu, Tuzla Sahil , Kocaeli-Gölcük, Düzce, Kaynaşlı, Bolu, Adapazarı, Tekirdağ, Bandırma, Yalova, Adana, Çukurova Ceyhan, Mersin, Erzincan, Tokat , Amasya, Bursa-Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Muğla-Fethiye gibi kentlerimizde; Sulak, gevşek, birinci verimli tarım alanlarına dikilmiş olan çok katlı dikintiler deprem sırasında sarsıntıyı üçle beş kat büyüterek yapıyı hoplatacak, ayrıca rezonansa gelerek aşırı çalkalanacak, buna dayanamayanlar göçme ile karşı karşıya kalacaktır. Lütfen bu gibi yerlerden konut satın almayın, ayrıca kiraya tutmayın. İlgilendiğiniz yapının YER-YAPI GÜVENLİK BELGESİNİ isteyiniz. Olumsuz ise vazgeçiniz. Depremler ile sarsıntılarda Yaşamak için SAĞLAM YERDE, SAĞLAM YAPI”

EN GÜVENLİ BÖLGELER

Bir vatandaşın, “Hocam zahmet etmişsiniz, yaşayabileceğimiz bölgeleri yazsaydınız keşke” sözleri üzerine Prof. Ercan güvenli bulduğu alanları şöyle sıraladı:

“Artvin’den Kırklareli’ne Karadeniz kıyıları, tüm Güneydoğu Anadolu, tüm Orta Anadolu, Trakya, Ankara başkent, buraları Türkiye’nin en güvenli yerleri. Ancak şunu bilin ki yer kırığı yıkmaz deprem odağından çıkan sarsıntının yapı ile rezonansa gelmesi yıkar”
Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

