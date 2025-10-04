Samanyolu Haber /Dünya / Silivri hücresi Berlin’de: Düşünce Hapishanesi /04 Ekim 2025 12:46

Silivri hücresi Berlin’de: Düşünce Hapishanesi

Türkiye’deki cezaevi koşullarına ve siyasi tutuklulara dikkat çekmek amacıyla Silivri Cezaevi hücresinin birebir modeli Almanya’nın başkenti Berlin’de sergileniyor. “Düşünce Hapishanesi” adıyla açılan sergi, 1–8 Ekim’de Belediye Sarayı önünde, 9 Ekim–30 Kasım’da ise Gorki Bahçesi’nde ziyaret edilebilecek.

SHABER3.COM

Açılışa Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner, Berlin Mitte Belediye Başkanı Stefanie Remlinger, eski Federal Bakan ve Baden-Württemberg Eyalet Başbakan adayı Cem Özdemir, CHP Berlin Birlik Başkanı Prof. Dr. Ziya Akçetin ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Etkinlikte, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Silivri’de tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajları okundu; Deniz Mahir Kartal müzik dinletisi sundu.


Berlin Mitte Belediye Başkanı Stefanie Remlinger, Beyoğlu Belediyesi’nin tutuklu Başkanı İnan Güney ile dayanışmalarını ifade ederken, Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dayanışmasını dile getirdi.

Shahrzad Rahmani tarafından tasarlanan ve GORKİ Tiyatrosu tarafından hayata geçirilen çalışma, hücrenin birebir ölçülerindeki şeffaf kopyasının yanı sıra sanal gerçeklik (VR) turu ile de gezilebiliyor. Sergiye eşlik eden “Küçük Şeyler Müzesi”, mahpusların tecride karşı gösterdikleri yaratıcılığı ve hükümetin düşünceyi kontrol girişimlerini belgelemeyi amaçlıyor.

Etkinlik, Silivri Cezaevi’ndeki koşullar, Türkiye’deki insan hakları ihlalleri ve siyasi tutuklulara dikkat çekmeyi hedefliyor.
