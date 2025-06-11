Silivri kararına tepki: İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacak

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday Ekrem İmamoğlu'nun, Saraçhane'de 27 Ocak'ta yaptığı "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması yarın görülecek.









İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve avukatları yarın görülecek duruşmaya katılmama kararı aldı.Yapılan açıklamada, "İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, soruşturmalarda yaşanan hukuksuzlukları dile getirmesi nedeniyle açılan davanın yarınki ilk duruşması hukuka aykırı usullerle Silivri’ye alındığı için İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacaktır" denildi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, davanın 24 saat kala yerinin değiştirildiğini hatırlattı ve "Ekrem Başkanımız ve avukatlarının ortak kararı bu keyfi uygulamaya tepki olarak duruşmaya katılmamak olmuştur" dedi. Çelik, "Yarın Silivri'de yapılacak destek buluşması da bu kapsamda iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı. Çelik'in açıklaması şöyle:"Uzun süredir türlü hukuksuzluk yaşıyoruz. Kişiye özel keyfi uygulamaların yeni örneği, Ekrem Başkanımızın 12 Haziran'da görülecek duruşma yerinin, 24 saat kala değiştirilmesi oldu. Ekrem Başkanımız ve avukatlarının ortak kararı bu keyfi uygulamaya tepki olarak duruşmaya katılmamak olmuştur. Bizler de bu kararın arkasında duracağız. Bu keyfiyeti meşrulaştırmamak adına duruşmaya katılmayacağız. Yarın Silivri'de yapılacak destek buluşması da bu kapsamda iptal edilmiştir."Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta Saraçhane’de düzenlediği "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısında bir bilirkişinin adını vererek AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmiş, şunları söylemişti:"Evet Sayın Cumhurbaşkanı; sizde böyle maharetli bilirkişi S. beyler oldukça, siz de binlerce bilirkişi arasından, nokta atış S. bey bilirkişisini bulan yargı mensupları oldukça, bir davanın öncesinde ya da yürüyen sürecin öncesinde, heybenizde büyük turplar taşıdığınızı düşünebilirsiniz. Ne var ki, sizin turp zannettikleriniz, bu milletin gönlünde zerre yer etmez. Sayın Cumhurbaşkanı; turpun büyüğü senin heybenden çıktı. Aslında işin çok kolay. Bu kadar heybe sırtında taşımana gerek yok. Bu kadar yük taşıyacağına, kendini sadece milletin sandıktaki vicdanına emanet ettiğin an rahatlayacaksın. Yastığa başınızı koyduğunuzda huzurla uyumak kadar güzeli yoktur."