Silivri savcısı, Muharrem İnce’ye ‘siyasi yasak’ istedi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP grup başkanvekili olduğu dönemde Ergenekon davasını izlemek üzere İstanbul Silivri’deki duruşmaya katıldı. İnce duruşmada çıkan tartışma sırasında, salonda görevli üsteğmeni darp etti. Bunun üzerine İnce hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 2016 yılında anayasada yapılan değişiklikle İnce’nin dokunulmazlığı kaldırıldı ve dava açıldı.







İddianamede, İnce’nin görevi yaptırmamak için direnme suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi. Silivri’de görülen davanın 1 Temmuz’daki son celsesinde savcı, esas hakkında mütalaasını açıkladı.





Savcı, İnce’nin “kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme” suçundan cezalandırılmasını ve TCK’nın 53. Maddesi uyarınca seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılmasını istedi.