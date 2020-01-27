Samanyolu Haber /Kültür / Silivri zindanından New York'a... /27 Ocak 2020 22:58

Silivri zindanından New York'a...

"Dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi" diye nitelenen Türkiye'de tutuklu 240 gazeteciden biri de Zaman gazetesinin görsel yönetmeni Fevzi Yazıcı. 42 aydır İstanbul Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan Yazıcı'nın zindanda çizdiği tablolar New York'ta sergilenecek. St. John’s Üniversitesi’nin sponsorluğunda düzenlenen serginin duyurusunu Washington Post gazetesinin görsel yönetmeni Greg Manifold yaptı.

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27 Temmuz 2016’dan beri demir parmaklıklar ardında olan Zaman gazetesinin görsel yönetmeni Fevzi Yazıcı’nın hapishanede yaptığı çizimler Amerika yolcusu. 

Zindanda çizilen tablolar Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde Yeh Art Gallery’de sergilenecek.

KARANLIKTA ÇİZİLEN ESERLER

42 aydır İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi'nde mahpus olan, bu sürenin yaklaşık 8 ayını hücrede geçiren Yazıcı’nın 30 Ocak'ta açılacak sergisi “Dark White/Karanlık Beyaz" ismini taşıyor. 

Kendi elinden çıkan sergi afişinde Yazıcı’nın, “Eskiden siyah-beyaz çizerdim, şimdi artık karanlık ve beyaz.” ifadeleri yer alıyor. 

Karanlık Beyaz sergisinde Yazıcı’nın 40 eseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Küratörlüğünü Xin Wang'ın üstlendiği sergide sanatçılar Chen Dongfan ve Patrcia Domínguez’in de eserleri yer alacak.

WASHINGTON POST GÖRSEL YÖNETMENİ DUYURDU

St. John’s Üniversitesi’nin sponsorluğunda düzenlenen serginin duyurusunu Washington Post gazetesinin görsel yönetmeni Greg Manifold yaptı. 

Yazıcı ile birlikte Society for News Design (SND) yarışmalarında jüri üyesi olarak görev yapan Manifold, Yazıcı’nın hapse atılmasından beri gelişmeleri yakından takip ediyor. 

14 Mart 2019'a kadar açık kalacak serginin duyurusunu şahsi Twitter hesabından yapan Manifold, “Güçlü çizimlerin olduğunu bu sergideki eserlerin bazıları Silivri Hapishanesi’ndeki hücrede loş ışıkta çizilmiş parçalardan oluşuyor.” ifadesini kullandı.

TELEVİZYONLARDA YAYINLANMIŞ REKLAM FİLMİ SUÇ DELİLİ KABUL EDİLDİ!

Fevzi Yazıcı, 2003-2016 yılları arasında Zaman’ın görsel yönetmenliğini yapmış ve uluslarası yarışmalarda 100’den fazla ödüle değer görülmüştü. 

Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek ve Tuğrul Özşengül ile birlikte yargılanan Yazıcı, Zaman'ın reklam filmi ile subliminal darbe mesajı vermekle suçlandı. 

Yazıcı önce müebbet hapse mahkûm edildi. Yargıtay'ın bozduğu müebbet hapis kararından sonra yeniden görülen davada mahkeme bu defa 10 yıl 5 ay hapis cezasına hükmetti. 

Yazıcı'nın avukatı davayı temyize götürdü.

NEW YORK'TA 30 OCAK-14 MART 2019 TARİHLERİ ARASINDA SERGİLENECEK TABLOLARDAN BAZILARI:

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