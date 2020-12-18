Silivri'de Adnan Oktar krizi

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar, organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla 2018 yılının temmuz ayından bu yana tutuklu yargılanıyor.





Aynı davada, savcılık tarafından "Adnan Oktar Suç Örgütü" olarak tanımlanan yapıya üye olduğu gerekçesiyle Adnan Oktar'ın yanı sıra 77 kişi daha tutuklu bulunuyor.







Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 9 No'lu Cezaevi'nde bulunan Adnan Oktar davasından tutuklu olanlar, uzun süren duruşmaların öncesinde ve sonrasında neredeyse tam gün avukatlarıyla görüşüyor.





2 BİN KİŞİYE 11 KABİN YETMİYOR







Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, işadamı Osman Kavala, yazar Ahmet Altan gibi isimlerin de tutuklu bulunduğu Silivri 9 No'lu Cezaevi'nde bulunan 11 görüş kabini, Adnan Oktar davasında tutuklu olanlar tarafından sabahın erken saatlerinden akşam sayım saatine kadar avukat görüşü için kullanılıyor.





Independent Türkçe'nin haberine göre yaklaşık 2 bin nüfuslu cezaevinde diğer tutukluların avukatlarıyla görüşmesi mümkün olmuyor. Zaman zaman tartışma çıktığı da belirtiliyor.





2018 yılı temmuz ayından bu yanan tutuklu yargılanan Adnan Oktar ve 77 tutuklu hakkında hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede, Adnan Oktar'ın silahlı örgüt lideri olduğu, biri firari 13 kişinin ise örgütün yöneticisi olduğu iddia ediliyor.