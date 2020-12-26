Samanyolu Haber /Gündem / Silivri'de 'Erdoğan'a hakaret' koğuşları /26 Aralık 2020 15:34

Silivri'de 'Erdoğan'a hakaret' koğuşları

Son yıllarda soruşturma sayılarındaki artış nedeniyle sıkça gündeme gelen ‘cumhurbaşkanına hakaret suçu’, o kadar fazla yargı önüne geliyor ve bu sözde suçtan tutuklama kararı o kadar fazla veriliyor ki Silivri Cezaevi'nde ayrı koğuşlar oluşturuldu.

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Gazeteduvar.dan Eren Topuz'un haberine göre Cumhurbaşkanına hakaret suçunun düzenlendiği Türk Ceza Kanunu’nun 299’uncu maddesi kapsamında 2014-2019 arası dönemde 128 bin 872 kişi hakkında soruşturma yürütüldü, 27 bin 717 kamu davası açıldı. Toplam 903 çocuğun yargılandığı bu davalarda 9 bin 556 kişi hakkında çeşitli mahkumiyet kararları verildi. Önceki dönemlerde görülmemiş düzeyde artan soruşturma ve davalar kamuoyunda da birçok yönüyle tartışılıyor.

Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin cumhurbaşkanına hakaret suçundaki artışları etkilediğini belirten Avukat Özgür Urfa “Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olabilir ama aynı zamanda AK Parti’nin genel başkanıdır. CHP’nin, HDP’nin ya da diğer partilerin genel başkanlarından ayrı bir korumaya sebebiyet veren bu madde, 2017 referandumu sonrası bir kez daha anayasa aykırı hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

SİLİVRİ’DE CUMHURBAŞKANINA HAKARET KOĞUŞLARI DİYE AYRI KOĞUŞLAR VAR’

Hakaret suçunun ceza miktarı ve tutuklamanın şartları açısından tutuklamaya elverişli olmayan bir suç olduğunu ve tutuklamaların hukuka aykırı olduğunu söyleyen Urfa, “Şarkı söyleyen, konuşan, otobüste sohbet eden insanlar gözaltına alınıyor. En son sokak röportajı veren bir vatandaş, İsmail Demirbaş, sokak röportajı nedeniyle tutuklandı. Şöyle enteresan veriler var; Silivri Cezaevi’nde ‘cumhurbaşkanına hakaret koğuşları’ diye ayrı koğuşlar var. Tutuklanan insanlarla biz cezaevine gidip görüştüğümüzde hangi tip suçlularla birlikte kaldıklarını tabii ki soruyoruz. ‘Biz yan yana koğuşlarda sürekli cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklananlarla birlikte kalıyoruz’ diyorlar. O suçtan o kadar fazla tutuklu var ki ayrı bir bölüm oluşturmuşlar” şeklinde konuştu.
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