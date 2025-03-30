Samanyolu Haber /Politika / Silivri'de tutuklu bulunan Mahir Polat sevk edildiği hastanede anjiyoya alındı /30 Mart 2025 00:35

Silivri'de tutuklu bulunan Mahir Polat sevk edildiği hastanede anjiyoya alındı

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın vücudunda altı adet stent bulunuyor.

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Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Cumartesi akşam saatlerinde hastaneye sevk edildi.

İBB'ye yönelik "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanan Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Euronews Türkçe'ye yaptığı açıklamada Polat'ın Mehmet Akif Ersoy Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde anjiyoya alındığını belirtti.

Polat'ın basın danışmanı ise, "Gün içinde tansiyonu 22'ye çıkmış ve düşmemiş, anjiyo öngörüyorlar. Henüz net bilgi alamadık" ifadelerini kullandı.

Polat, Perşembe günü de hipertansiyon şikayeti sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Polat'ın sağlık sorunlarına rağmen tutuklanması daha önce de tartışma konusu olmuştu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı, emniyetteki ifadesinde de sağlık problemlerinden bahsetmişti. Son olarak iki hafta önce anjiyo olduğunu toplam altı stenti bulunduğunu belirten Polat, "Bunun dışında iki damarımın tıkanıklığı mevcuttur," demişti.

İki hafta sonrası için buna ilişkin yeni bir anjiyo planlandığını ve hali hazırda tedavisinin devam ettiğini, kullandığı ilaçlar olduğunu belirten Polat, "Tiroid kanseri geçirmem sebebiyle düzenli pet çekimleri vücudumda başka noktada kanser çıkıp çıkmadığı takip ve tedavisi yapılmaktadır. Bunların yanında uyku apnem bulunması dolayısıyla cihaza bağlı olarak uyuyan bir yaşam koşulundayım. Hipertansiyon ve şeker hastalığım da mevcuttur," ifadelerini kullanmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde çok sayıda kişi 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişlerdi.

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde DEM Parti tarafından seçim stratejisi olarak açıklanan "Kent Uzlaşısı" kapsamında soruşturmada İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan ve Reform Enstitüsü başkanı Mehmet Ali Çalışkan tutuklandı.

Bu soruşturmada, sanıklara, "İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları / sempatizanlarının işe alındığı" suçlaması yöneltildi.
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