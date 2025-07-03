Silivri'deki orman yangını büyüyor! 50 hane boşaltıldı, 1 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği'nce Silivri tarım arazisinde çıkan yangın ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Saat 15.00 sıralarında Silivri ilçesi Çanta Balaban Mahallesinde kuru otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçramıştır. Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri yangına 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle müdahale etmektedir" ifadelerine yer verildi.









50 HANE BOŞALTILDI

İstanbul Valiliği: Silivri'de otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangında, Çanta Mahallesi'nde 50 hane tedbir amacıyla boşaltıldı.









İBB'DEN AÇIKLAMA





İSTANBUL'DA İKİNCİ YANGIN

İstanbul Silivri'nin Çanta Balaban Mahallesi'nde, saat 15.00 civarında tarım alanlarında çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler, çevredeki ormanlık bölgeye de ulaşarak tehlikeli bir boyuta ulaştı.Yangına ilk müdahaleyi çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yaptı. Giderek büyüyen yangın karşısında karadan yapılan müdahale yetersiz kalınca, havadan destek talep edildi. Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin koordinasyonuyla bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 hizmet aracı ve toplam 74 personel yönlendirildi.Ekipler, yangının yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek için yoğun çaba harcarken, söndürme çalışmaları havadan dron görüntülendi.İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri'de ormanlık alandaki yangının bir kişinin bahçesinde mangal yaptığı sırada rüzgarın etkisiyle kuru otların tutuşması sonucu başladığını ve yangına neden olan kişinin gözaltına alındığını bildirdi.İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "Silivri’deki orman yangınına ekiplerimizin karadan ve havadan müdahalesi devam etmektedir. Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda devam eden söndürme çalışmalarında; 7 uçak, 3 helikopter, 21 arazöz, 22 tanker, 50 traktör, 19 iş makinesi, 56 itfaiye aracı, 67 araç ve 691 personel görev yapmaktadır. Yangın sebebiyle Çanta mahallesinde 50 hane tedbir amacıyla boşaltılmıştır. Kızılay, bölgede çalışan personellerimiz, vatandaşlarımız ve gönüllülerimiz için yardım araçlarıyla bölgede çalışmalara başlamış bulunmaktadır. Yangında şu ana kadar yaklaşık 100 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Valimiz Davut Gül, yangın söndürme çalışmalarını Çanta Mahallesinden takip etmektedir" ifadeleri yer aldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada ise otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangına müdahale için İstanbul İtfaiyesinin bölgeye çok sayıda ekip yönlendirdiği kaydedildi.Açıklamada, Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Beylikdüzü, Bakırköy, Şişli, Beşiktaş, Kartal, Ümraniye ve Başakşehir'den toplam 31 araç ve 105 personelle yangına müdahale edildiği belirtildi.Öte yandan İstanbul'u Sultangazi ilçesinde bulunan Atatürk Kent Ormanı'nda da yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevleri söndürmek için çalışma başlatırken, bölgede güvenlik önlemi alındı. Ekipler, yaptıkları anonslarla vatandaşları ormandan çıkmaları konusunda uyardı.Vatandaşlar, ekiplerin yardımıyla ormandan tahliye edildi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı birlikler de vatandaşların tahliyesi konusunda yardımcı oldu. İtfaiye ekiplerini yoğun süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.