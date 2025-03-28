Silivri'den Maltepe için çağrı: Özgürlük, demokrasi, adalet için birlikte olalım

"Demokrasi mücadelemizin değerli neferleri bilin ki Ekrem Başkanımızın adaylığı eşitliğin, adaletin, aydınlık yarınların ve en önemlisi de milletimizin egemenliğinin teminatı olacak bir yolculuğun başlangıcıdır. Gelin, 29 Mart Cumartesi günü saat 12.00’de Maltepe sahil miting alanında Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun yolculuğunu hep birlikte başlatalım. Bayram arifesini demokrasi bayramına çevirip Ekrem başkanımızla ve haksızlığa uğramış tüm yol arkadaşlarımızla bayramlaşalım. Milletin vicdanına çarpan Ekrem İmamoğlu'na ve tüm arkadaşlarımıza yönelik hukuksuz tutuklamalara karşı tek bir ses olalım, Türkiye'nin bugünü ve yarını için hep birlikte ülkemizi aydınlık günlere taşıyalım. O gün o meydanda milyonlarca Ekrem İmamoğlu olacak. Gelin Maltepe'ye koşalım. Meydanda buluşalım. Bu büyük yürüyüşü hep birlikte başlatalım."









İZİN YAZISI ALINDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; parti vekilleri ve muhalefet partilerinden Ekrem İmamoğlu için İstanbul Maltepe'de düzenlenecek miting için peş peşe açıklamalar geliyor.CHP lideri Özel, sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile çağrı yaparak "Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı; adaletin ve milletin egemenliğinin teminatı olacak bir yolculuğun başlangıcıdır. Gelin, yarın saat 12.00’de Maltepe’ye koşalım, meydanda buluşalım, iktidar yürüyüşümüzü hep birlikte başlatalım!" ifadelerini kullandı.Özel, açıklamasında Türkiye'nin demokratik mücadelesine değinerek, 23 Mart Pazar günü yapılan ön seçimle Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının 15,5 milyon vatandaş tarafından onaylandığını anımsattı."Başta gençler olmak üzere, her gün meydanları sokakları dolduran 19 Mart darbesini püskürten milyonlar bundan sonra korku değil, umut hakim olsun dediler. Birbirimizden güç alacağız. 'Ben de buradayım' dediler. 'Artık söz sadece bir kişide değil millette' dediler" diyen Özel, "Bayram arifesini demokrasi bayramına çevirelim" dedi.Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda miting için çağrıda bulundu.İmamoğlu, "Şimdi bayram arifesinde, Türkiye'nin ikinci yüzyılı yolculuğunun arifesinde hep birlikte yola çıkacağız. Çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınlar, erkekler, hep birlikte İstanbul'un ve Türkiye'nin muhafızları olacağız" dedi.İmamoğlu'nun paylaşımında, "Özgürlük, demokrasi, adalet için birlikte olalım" ifadeleri de dikkat çekti.CHP İstanbul İl Başkanlığı, yarın yapılacak büyük Maltepe Mitingi için İstanbul Valiliği'ne başvurduklarını ve herhangi bir yasaklama olmadığına dair açıklama yaptı.Yapılan duyuruda, mitingin 29 Mart 2025 Cumartesi günü saat 12.00’de Maltepe Miting Alanı'nda gerçekleştirileceği belirtildi.