Samanyolu Haber /Dünya / Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı /01 Eylül 2021 17:36

Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı

İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi, hastaneye kaldırıldı.

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İtalyan siyasetine bir dönem damga vuran eski başbakanlardan Silvio Berlusconi, Milano’daki San Raffaele Hastanesi’ne yattı.

Parti kaynakları, 84 yaşındaki Berlusconi’nin geçen hafta da hastaneye kaldırıldığını ve bir gece hastanede kaldığını açıkladı.

Daha önce Covid-19 bulaşan Berlusconi, bu süreç ile ilgili “Hayatımda karşılaştığım en tehlikeli zorluklardan biriydi” demişti.

Dört dönem başbakan olarak görev yapan ve Forza İtalia isimli siyasi partinin kurucusu olan milyarder iş insanı, 2016 yılında kalp ameliyatı geçirmiş ve prostat kanserini yenmeyi başarmıştı.
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