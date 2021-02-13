Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi de ABD'ye mavi boncuk: Patriot almak için çalışıyoruz /13 Şubat 2021 13:42

Şimdi de ABD'ye mavi boncuk: Patriot almak için çalışıyoruz

S-400 füzelerini bir buçuk yıl önce satın alan ancak yaptırım tehdidiyle kullanmaktan vazgeçen AKP yönetimi şimdi de ABD'nin gönlünü almak için Patriot alımı için harekete geçti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "S-400'ler konusu kendi mecrasında devam ediyor. Bu arada Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Patriot tedariki konusunda ABD ile temasta" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Akar, ABD ile yaşanan S-400 gerilimini de değerlendirdi. "S-400'ler konusu kendi mecrasında devam ediyor. Bu arada Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Patriot tedariki konusunda ABD ile temasta" diyen Akar, şöyle devam etti:

"Avrupa ile SAMP-T süreci ilerliyor. Fakat Amerikalılar 'S-400 varsa, gerisi yok' anlayışındalar, çok katı tutum sergiliyorlar. Bu konuya medyamız ve herkes milli menfaatler bağlamında bakmalı. Benim dediğim şu: 'S-400 bir savunma sistemi. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok. Savunma sistemleri kriz durumunda, lüzum üzerine, ihtiyaç halinde kullanılır. Ayrıca görüşmeye de hazırız."

S-400 meselesinin ABD ile aralarındaki konulardan sadece biri olduğunu vurgulayan Akar, öncelikli sorunun YPG'yle ilgili olduğunu kaydetti:

"S-400, ABD ile aramızdaki konulardan sadece biri. Öncelikli sorunumuz YPG terör örgütü. Onlar, terör örgütüne "Kürtler" diyor. Terörü, Kürt meselesi gibi algılatmaya çalışıyorlar. Oysa bizim Kürtlerle bir meselemiz yok. YPG'nin Suriye'de 1.5 milyon Kürt kardeşimizi toprağından ettiğine dair uluslararası raporlar var.

Dünyanın bunu görmesi lâzım. 2016'dan bu yana ABD ve müttefiklerimiz bu gerçeği anlamak istemedi. Bize göre burada başka bir gündem var. Nitekim protokollere rağmen Ruslar da Amerikalılar da YPG'yi bölgeden çıkarmadı. Keza silahlar da toplanmadı."
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