Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi de Ahmet Çakmak’ın avukatları tehdit ediliyor /06 Eylül 2021 09:08

Şimdi de Ahmet Çakmak’ın avukatları tehdit ediliyor

Cumhuriyuet yazarı Barış Pehlivan, Halk Tv'de katıldığı programda, Öfkeli Türk Gençler' imzasıyla 'Hudut Namustu' pankartı asan gençlerden biri olan Ahmet Çakmak'ın avukatlarının tehdit altında olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

İstanbul'da 'Hudut Namustu' yazılı pankart astıktan sonra gözaltına alınan gençlerden biri olan Ahmet Çakmak'ın "Bana bu pankartı Buğra Kavuncu astırdı. Yanındakiler para ve başka şeyler vadettiler.” ifadelerini kullandığı bir video konuşması, sosyal medyada paylaşılmıştı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da iddialar üzerine açıklama yapmıştı. Kavuncu, "Bu asla doğru bir haber değildir. Bu yapılan beyan da belli ki bir baskı altında verilmiş" ifadelerini kullanmıştı.

"AVUKATLAR TEHDİT ALIYOR"

Gazeteci Barış Pehlivan, Halk Tv'de Haberakti programında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Pehlivan,  Ahmet Çakmak'ın avukatlarının tehdit altında olduğunu ifade etti.

Avukatların endişli olduklarından dolayı isim vermemelerini istediklerini belirten Pehlivan, avukatların Ahmet Çakmak'ın başına gelenlerin kendi başlarına geleceğine dair tehditler aldıklarını ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şimdi de Ahmet Çakmak’ın avukatları tehdit ediliyor Sonraki Haber >>

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Dev maçta büyük kaos

Dev maçta büyük kaos

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Gine'de darbe girişimi

Gine'de darbe girişimi

Çocuğun kafasına vurması normal bir ruh halini işaret etmiyor

Çocuğun kafasına vurması normal bir ruh halini işaret etmiyor

İşte yük treninin minibüse çarpma anı

İşte yük treninin minibüse çarpma anı

Erdoğan, Rize’de protesto edildi

Erdoğan, Rize’de protesto edildi

YANGIN VAR!

YANGIN VAR!

Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR’a yük treni çarptı

Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR’a yük treni çarptı

İşte Virgin Galactic'in ilk resmi uçuşu

İşte Virgin Galactic'in ilk resmi uçuşu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:09:44