Şimdi de Albayrak'ı kötüleme yarışına girdiler

Reuters ajansına konuşan bazı partililere göre, Berat Albayrak’ın istifa etmesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir yandan ayrılmanın şekli sebebiyle rahatsızlık yaşarken, öte yandan partiyi yeniden birleştirecek bir rüzgârın ortaya çıkmış olması da yeni kurulan partiler karşısında Erdoğan’a yeni hamle fırsatı oluşturdu.







Erdoğan da dünkü konuşmasında “Ekonomide girdiğimiz yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum” dedi ve yatırımcılara yeni yönetimi destekleyeceği mesajını verdi.







“Albayrak sonrası artık yeni bir dönem başlıyor” diyen AKP’ye yakın üst düzey bir yetkili bu yeniliği şöyle anlattı: “Ekonomide, siyasette yeni bir dönem olacak. Birbiriyle ilgili birçok değişikliği göreceğiz. Albayrak’ın bazı politikaları ve Cumhurbaşkanı’nın onu konumlandırmasına yönelik ciddi eleştiri vardı. Şimdi artık yeni bir başlangıç yapılıyor.”





Aynı yetkili bu yeni dönemi ABD ile olan ilişkilerden Türkiye’nin jeopolitik pek çok adımına karşılık gelmesi olarak tanımlayarak sözlerini, “Biden’e yazılan mektup, ABD ile yeni bir dönemi başlatabilir, Azerbaycan’da kazanılan zafer keza öyle. Libya ve Suriye’de sakin bir dönem var. Jeopolitik riskler de azalıyor. Bu dönem paralel olarak birçok alanda yeni gelişme görülebilir.” diye sürdürdü.





Yetkiliye göre, siyasette ve ekonomide söylemler icraatla desteklenecek. “Bunu göreceğiz, gerçekten ciddi adımlar atılacak.” diyen aynı yetkili, bazı önemli düzeltme adımlarının görüleceği bu dönemde bir süredir beklenen kabine değişikliğinin bekleyeceğine işaret etti.





"BELKİ AĞIR OLACAK, FAKAT ALBAYRAK'TAN KALANLARIN ONARILMASI GEREKİYOR"





Yetkili, “Belki ağır olacak ama Albayrak’tan kalanların onarılması gerekiyor. Ekonomi Bakanı idi, fakat siyaset, sosyal hayat, güvenlik her alanda etkisi oluyordu. Acil reaksiyon alınması gereken alanlar var, bir hasar alındı. Bunu düzeltmek gerekli.” derken partide ‘tecrübeli güçlü isimlerin’ daha çok görüleceğinin işaretini verdi.





Yetkili sözlerini şöyle sürdürdü: “Mesela Efkan Ala ve Cevdet Yılmaz’dan sonrası olacak. Siyasette ve ekonomide düzeltilecek alanlar belirleniyor. Elvan ve Ağbal çok koordineli şekilde çalışıyor. Bazı istifalar ve görevden almalar olabilir. Görevini yapamayan, hakkını vermeyen isimler kısa sürede yerini başka isimlere bırakacak.”





AKP'NİN OY ORANINDA CİDDİ KAYIP BAŞLADI





AKP’ye yakın bir başka yetkili ise Erdoğan’ın gelişmelerden çok üzgün olduğunu ve ayrıca kişisel bir darbe aldığını belirterek, “Şu anda durum en açık şekilde görülmeye başlandı. Şimdi restorasyon zamanı. Son birkaç gündür yapılan atamalar hızlı düzeltme için gerekiyordu. Gelinen nokta parti ve teşkilatın yanı sıra oy oranlarında da kendini gösteriyordu. Gerçekten ekonomideki durum ve izlenen bazı politikalar sebebiyle AKP'nin oy oranında ciddi kayıp başlamıştı.” diye konuştu.





Yetkili, bazı milletvekillerinde geçmiş dönemde Albayrak’ın aşırı korunması sebebiyle gönül kırıklıkları olduğunu belirterek şunları söyledi: “Şimdi yeni bir sayfa açılabilir. Pasif kalan bazı isimler aktif hale getirildi. Devamı gelecek bunların. Bazı milletvekillerinin DEVA ya da Gelecek Partisi’ne gitmesi ya da partiyi bırakması bile gündemdeydi. Bakalım bu değişebilecek mi? Erdoğan liderliğinde ilk kez böyle bir şey oluyor. Bu durumun düzeltilmesi için de yapılan seri atamalar var ve devamı olacak. Küskünlerin, umudunu kaybetmeye başlayanların kazanılması mümkün olacak. İzlenen politikalarda gözle görülür bir değişiklik olacak."