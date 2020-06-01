Şimdi de Ankara dışına çıkmayacak

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) medya havuzunda yer alan Yeni Şafak gazetesinin yazarı Mehmet Acet, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ölümcül yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını geçene kadar Ankara'dan ayrılmayacağını iddia etti.





Acet makalesinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Kanal 7'de kendisine yaptığı açıklamaları aktardı.





ERDOĞAN ANKARA DIŞINA ÇIKMAYACAK





Acet, "Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’ın sözlerinden Erdoğan’ın korona riskinden korunması için seyahat planlamaları konusunda temkinli şekilde hareket edilmeye devam edileceği anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı için belli bir süre Ankara dışında yurt içi seyahat planlaması yapılmayacak." ifadelerini kullandı.







Acet, "Doğru olan da bu. Sonuçta teknolojik imkânlar sayesinde devlet işleri seyahat zorunluluğu olmadan da yürütülebiliyor." diyen Acet'e göre Erdoğan'ın yurt dışı seyahatleri de ertelendi ve şu anda planlanan bir yurt dışı seyahati yok.





BM TOPLANTILARINA DA GİTMEYEBİLİR





Acet şunları kaydetti: "Kalın, eylül ayındaki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantılarını hatırlatıp o toplantıların bile online yapılmasının gündemde olduğunu söylüyor. 'Fiilen yapılsa bile kaç lider gider, biz gider miyiz? Bunlar soru işareti."





Acet Kalın'ın şu sözlerine işaret etti: "Yani muhtemelen bu yıl çıkana kadar uluslararası resmi ziyaretler yapılmayacak' diye bir tahminde bulunuyor."