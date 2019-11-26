Samanyolu Haber /Dünya / Şimdi de Bosna-Hersek: 5.4 büyüklüğünde sallandı /26 Kasım 2019 13:35

Şimdi de Bosna-Hersek: 5.4 büyüklüğünde sallandı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 75 km güneyinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Balkanlardan sabah saatlerinden bu yana deprem haberleri peş peşe geliyor. Son gelen bilgilere göre Bosna Hersek’te 5.4 büyüklüğünde deprem oldu.

Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4'lük depremin ardından 5.3 ve 5.4 büyüklüğünde iki deprem daha olmuştu. 6 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı ve enkaz altında kalanların olduğu bildirilirken bir deprem haberi de Bosna Hersek'ten geldi. 

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 75 km güneyinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

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