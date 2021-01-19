Samanyolu Haber /Ekonomi / Şimdi de buğday kıtlığı! /19 Ocak 2021 12:55

Şimdi de buğday kıtlığı!

Çin ve diğer ithalatçıların artan talebi ve en büyük ihracatçı Rusya'nın getirdiği ek gümrük vergileri sebebiyle buğday fiyatları 6 yılın zirvesine tırmandı.

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Çin'in artan talebi, önemli ekim alanlarındaki kuraklık, hükûmetlerin iç tedariki sağlamak için ihracatı kısıtlama kararları küresel tahıl fiyatlarının 2014'ten beri en yüksek seviyeye çıkmasında etkili oldu. 

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında dünyada açlığın da arttığı bir dönemde tahıl fiyatlarındaki artış gıda enflasyonuna dair endişelere yol açıyor.

ÇİN TARIM ÜRÜNLER İTHALATINDA REKOR KIRDI

Çin'in tarım emtialarına olan emtia talebi bu sene oldukça arttı. Soya fasulyesi, mısır ve et ithalatında rekorlar kırılırken 25 yılın en büyük buğday alımları gerçekleşti.

Azalan arzla ülkenin mısır ithalatı 11 milyon tonu aştı.

Chicago Emtia Borsası'nda işlem gören mart vadeli soya fasulyesi kontratı yüzde 1,4 düşüşle bushel başına 13,97 dolar oldu. Mart vadeli buğday kontratı ise yüzde 1,3 artışla yaklaşık 12,7 dolar, kilo başına ise 6,84 dolardan işlem gördü.
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